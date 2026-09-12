Bei Lausanne ist Ibrahim Bah Mendes zurück im Training. Es ist zwar fraglich, ob der Flügel direkt in der Startelf stehen wird, aber Trainer Luka Elsner hat Änderungen in seiner Aufstellung angekündigt. Hier gibts das Lausanne-Inside.

Thomas Freiburghaus

Die News der Woche

Ibrahim Bah Mendes ist bei Lausanne zurück. Der junge Flügelspieler – einer der Leistungsträger der ersten drei Spieltage – hat am Mittwoch das Training wieder aufgenommen und könnte gegen Servette auf der rechten Seite für neuen Schwung sorgen. Für Luka Elsner würde dies eine willkommene offensive Option bedeuten – auch wenn es nach vier verpassten Spieltagen schwer vorstellbar ist, dass er direkt in der Startelf steht.

Die grosse Frage

Wird Lausanne in diesem Derby (endlich) den nötigen Hunger an den Tag legen? Das Engagement der Waadtländer Spieler ist ein Thema, das seit Saisonbeginn immer wieder zur Sprache kommt. Zuletzt liessen die Waadtländer in diesem Punkt gegen Luzern oder Vaduz zu wünschen übrig. Gegen den Rivalen aus Genf ist es jedoch ein Muss.

Gesagt ist gesagt

«Für mich ist bei der Spielerauswahl alles offen.» Lausanne-Trainer Luka Elsner hat angedeutet, dass er am Sonntag umfassende Änderungen vornehmen könnte. In welchem Bereich? Der gebürtige Slowene wollte sich nicht näher dazu äussern, doch seine Startelf dürfte höchstwahrscheinlich anders aussehen. Eine Stunde vor Anpfiff wird es die entsprechenden Antworten geben.

Die Blick-Prognose

Lausanne braucht einen Sieg, aber Servette ebenfalls. Das Ergebnis lautet daher … Unentschieden. Ein Punkt, um die Katastrophe abzuwenden, der aber auch niemandem so recht weiterhilft. Angesichts des schwächelnden Angriffs und der anfälligen Abwehr ist es schwer vorstellbar, dass Lausanne-Sport am Sonntag die drei Punkte holt. Endstand: 1:1.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Bergvall, Sow, Cozza, Poaty; Koindredi, Koné; Butler-Oyedeji, Mollet, Nene; Janneh

Wer fehlt?

Olivier Custodio (gesperrt); Nicky Beloko, Tyler Fredricson und Beyatt Lekoueiry (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Bah Mendes 4,67 Mouanga 4,33 Poaty 4,14

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Der Schiedsrichter

Für das Derby gibts nur das Beste vom Besten: Sandro Schärer leitet das Spiel auf der Tuilière. Michèle Schmölzer unterstützt als VAR.

Der Gegner

Bei Servette fällt Captain Timothé Cognat für mehrere Wochen aus. Es ist also an der Zeit, dass die Neuzugänge langsam beginnen zu marschieren – hier erscheint das Servette-Inside.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB, 16.30 Uhr

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