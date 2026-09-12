Die News der Woche
Ibrahim Bah Mendes ist bei Lausanne zurück. Der junge Flügelspieler – einer der Leistungsträger der ersten drei Spieltage – hat am Mittwoch das Training wieder aufgenommen und könnte gegen Servette auf der rechten Seite für neuen Schwung sorgen. Für Luka Elsner würde dies eine willkommene offensive Option bedeuten – auch wenn es nach vier verpassten Spieltagen schwer vorstellbar ist, dass er direkt in der Startelf steht.
Die grosse Frage
Wird Lausanne in diesem Derby (endlich) den nötigen Hunger an den Tag legen? Das Engagement der Waadtländer Spieler ist ein Thema, das seit Saisonbeginn immer wieder zur Sprache kommt. Zuletzt liessen die Waadtländer in diesem Punkt gegen Luzern oder Vaduz zu wünschen übrig. Gegen den Rivalen aus Genf ist es jedoch ein Muss.
Gesagt ist gesagt
«Für mich ist bei der Spielerauswahl alles offen.» Lausanne-Trainer Luka Elsner hat angedeutet, dass er am Sonntag umfassende Änderungen vornehmen könnte. In welchem Bereich? Der gebürtige Slowene wollte sich nicht näher dazu äussern, doch seine Startelf dürfte höchstwahrscheinlich anders aussehen. Eine Stunde vor Anpfiff wird es die entsprechenden Antworten geben.
Die Blick-Prognose
Lausanne braucht einen Sieg, aber Servette ebenfalls. Das Ergebnis lautet daher … Unentschieden. Ein Punkt, um die Katastrophe abzuwenden, der aber auch niemandem so recht weiterhilft. Angesichts des schwächelnden Angriffs und der anfälligen Abwehr ist es schwer vorstellbar, dass Lausanne-Sport am Sonntag die drei Punkte holt. Endstand: 1:1.
Mögliche Aufstellung
Mastil; Bergvall, Sow, Cozza, Poaty; Koindredi, Koné; Butler-Oyedeji, Mollet, Nene; Janneh
Wer fehlt?
Olivier Custodio (gesperrt); Nicky Beloko, Tyler Fredricson und Beyatt Lekoueiry (alle verletzt).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:
- Bah Mendes 4,67
- Mouanga 4,33
- Poaty 4,14
Der Schiedsrichter
Für das Derby gibts nur das Beste vom Besten: Sandro Schärer leitet das Spiel auf der Tuilière. Michèle Schmölzer unterstützt als VAR.
Der Gegner
Bei Servette fällt Captain Timothé Cognat für mehrere Wochen aus. Es ist also an der Zeit, dass die Neuzugänge langsam beginnen zu marschieren – hier erscheint das Servette-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr
Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr
Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr
So., FCZ – Vaduz, 14.00 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – FCB, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4