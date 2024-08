Der FC St. Gallen hat sein Heimspiel gegen den FC Zürich verschoben. Statt am Sonntag, 25. August, findet die Partie nun am Dienstag, 24. September, statt.

1/5 Der FC St. Gallen mit Trainer Enrico Maassen bekommt nächste Woche eine kleine Pause.

Am Donnerstagabend qualifiziert sich der FC St. Gallen in einem äusserst heissen Spiel für die nächste Runde der Conference-League-Quali. Das hat nun auch Folgen für den Spielbetrieb der Super League: Die Partie der Gallusstädter vom Sonntag, 25. August gegen den FC Zürich wird verschoben. Die Partie findet neu am Dienstag, 24. September, um 20.30 Uhr im Kybunpark statt.

Die Spielverschiebung ist eine Folge der vor einem Jahr eingeführten Regel. Seit der vergangenen Saison können Klubs, die die Europacup-Playoffs bestreiten, eine Verschiebung des Meisterschaftsspiels zwischen den beiden Playoff-Partien beantragen.

Nach dem Erreichen der Playoffs der Conference League hat der FC St. Gallen 1879 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und einen entsprechenden Antrag fristgerecht bei der Swiss Football League eingereicht. Dem hat die Liga in Absprache mit Rechtehalter Blue nun stattgegeben, damit sich das Team von Trainer Enrico Maassen optimal auf das Rückspiel gegen Trabzonspor vorbereiten kann.