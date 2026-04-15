Dass die GC-Legende Marcel Koller ab kommender Saison beim FCZ übernimmt, passt den Zürcher Anhängern gar nicht. Sie machen ihrem Ärger beim Trainingsgelände Luft.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der FCZ hat einen neuen Trainer. Nach Dennis Hedigers (39) Entlassung übernimmt ab der kommenden Saison die GC-Legende Marcel Koller (65). Ausgerechnet eine Ikone des Stadtrivalen soll das Team also wieder gross machen.

Koller war seit rund einem Jahr ohne Verein. Zuvor feierte er zuletzt aber grosse Erfolge mit dem ägyptischen Serien-Sieger Al Ahly. Für den FC Zürich ist die Verpflichtung darum ein Coup. Für die Fans hingegen stellt sie ein rotes Tuch dar.

Am Mittwochmorgen empfängt ein von den Zürcher Fans aufgehängtes Banner das Team und die Klubverantwortlichen auf dem FCZ-Trainingsgelände. Die Botschaft an das Besitzer-Paar Heliane (78) und Ancillo Canepa (72) ist eindeutig. «Canepas: Ein weiterer Entscheid in Richtung Identitätsverlust».

Auf Blick-Anfrage wollte sich der FCZ nicht dazu äussern.

Fall erinnert an Steven Zuber

Schon vor dem Engagement Kollers mussten sich die FCZ-Fans mit einem anderen Hopper anfreunden, der den «Gang über die Gleise» in Zürich machte: Im Januar 2025 verpflichtete der FCZ mit Steven Zuber (34) einen anderen GC-Bub, der beim Rekordmeister ausgebildet worden war und auf Social Media seine Liebe zum Klub einst mit «Einmal Hopper, immer Hopper» dokumentierte.

Auch bei dieser Verpflichtung zeigte sich die Zürcher Südkurve wenig zimperlig. Nach der Bekanntgabe drückten die FCZ-Fans mit einem grossen Banner in der Fankurve ihren Unmut aus: «Ihr sagt dem Neuerfindung des FCZ? Wir sagen dem Identitätsverlust».

Immerhin: Am Ende der Spielzeit 2024/25 wurde Steven Zuber von den FCZ-Fans zum Spieler der Saison gewählt. Ob Koller bei den FCZlern bald auch auf so viel Akzeptanz stossen wird?