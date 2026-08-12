Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fünf Superligisten kämpfen am Donnerstag um Playoff-Plätze in Europa

Thun steht nach 3:0 gegen Vikingur Reykjavik fast in Playoffs

Meisterschaftsspiele der 4. Runde der qualifizierten Teams werden verschoben

Alain Kunz Reporter Fussball

Fünf Superligisten spielen am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde um den Einzug in die Playoffs zur Ligaphase in der Europa respektive Conference League. Auf Island tritt Meister Thun gegen Vikingur Reykjavik an. Nach dem 3:0 zu Hause stehen die Berner mit anderthalb Beinen in den Europa-League-Playoffs. Die übrigen vier Teams spielen um einen Platz in den Playoffs der Conference League: Sion zu Hause gegen den FC Noah (Hinspiel 2:2). St. Gallen tritt ebenfalls im heimischen Stadion an, gegen Sheriff Tiraspol, und ist nach dem 3:1-Sieg in Moldawien fast durch. Lugano reist auf die Färöer-Inseln zu Runavik, um die Quali nach dem 2:0 in der AIL-Arena dingfest zu machen. Und die Liechtensteiner von Vaduz versuchen im Rheinpark das Ding nach dem 1:2 bei Inter Turku noch umzubiegen.

Verschiebungen sind zu einem Automatismus geworden

Doch was hat das mit der Meisterschaft zu tun? Seit drei Jahren ist im Reglement festgehalten, dass Klubs, die in den Playoffs für die Ligaphase (früher Gruppenphase) eines europäischen Wettbewerbs stehen, ihre Meisterschaftspartie am Wochenende vor dem Playoff-Rückspiel verschieben können. Mittlerweile ist das zu einem Automatismus geworden. Sprich: Geht eine Anfrage bei der Liga ein, verschiebt die das Spiel des betreffenden Klubs.

Alle fünf Klubs haben diese Eingabe nun gemacht. Was bedeutet: Thun – Servette vom Samstag, 22. August, würde verschoben. Wie auch alle drei Sonntagsspiele, also YB – Vaduz, Lugano – St. Gallen und GC – Sion. Der Sonntag wäre komplett spielfrei. Und wann würden diese Spiele nachgeholt? Ligasprecher Philippe Guggisberg: «Das ist noch nicht bestimmt. Wir kommunizieren es allenfalls schon am Freitag, eher am Montag. Im Vordergrund stehen Europacup-Termine, die ein Team nicht beansprucht. So zum Beispiel im September, da die Conference-League-Ligaphase erst Mitte Oktober beginnt.»