Carrarese Calcio heisst der neue Arbeitgeber von David Vujevic: Der 19-jährige Innenverteidiger unterschreibt beim Serie-B-Klub einen Vertrag bis im Sommer 2030. Dies teilt der Verein aus der Toskana am Freitag mit.
Damit lässt der FC Zürich ein Eigengewächs ziehen: Seit dem Alter von neun Jahren spielte der schweizerisch-kroatische Doppelbürger durchgehend für die Zürcher. Sein Debüt bei den Profis feierte er im April 2025, als er beim 0:0 gegen Winterthur in der 21. Minute eingewechselt wurde. Seither ist er in 23 Super-League-Spielen für den FCZ aufgelaufen.
In dieser Saison sind aber keine weiteren Einsätze dazugekommen: Vujevic schlägt sich derzeit mit einer Verletzung herum. Ein Einsatz zum Saisonauftakt Carrareses im Coppa-Spiel am Samstag gegen den FC Turin kommt aber wohl ohnehin zu kurzfristig. Die Serie B startet dann eine Woche später in die neue Spielzeit.
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