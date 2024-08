Wechsel in der Führung

Wechsel in der Führung

1/4 Chris Kauffmann ist nicht länger CEO des FC Basel.

Personelle Änderung in der operativen Führung des FC Basel. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilt, trennt er sich von seinem CEO Chris Kauffmann. Der 54-jährige Deutsche hat einen bis Oktober 2024 befristeten Vertrag, der nun in gegenseitigem Einvernehmen nicht verlängert wird, wie es in der Mitteilung der Basler heisst.

«Aktuell ist der CEO im Urlaub, danach wird er seine Funktion beim Klub bis auf Weiteres noch wahrnehmen», schreibt der FCB weiter. «Wie es danach weitergehen wird, kommuniziert der FCB zu gegebener Zeit.» Eine Nachfolge-Lösung scheint es demnach noch nicht zu geben.

Erst seit Herbst 2022 bei Basel

Chris Kauffmann stiess erst im Herbst 2022 zu den Baslern und wurde im März 2023 zum CEO ernannt. Nach nicht einmal zwei Jahren muss er diesen Posten bereits wieder räumen. Der Klub bedankt sich «herzlich für sein Engagement für Rotblau und wünscht ihm bereits heute alles Gute für die Zukunft».

Basel kommt damit einfach nicht zur Ruhe. Denn seit dem Saisonstart ist die Trennung von CEO Kauffmann nicht die erste Personalie, die für Aufsehen sorgt. So wurde etwa nach dem ersten Saisonspiel der Vertrag mit Michael Lang aufgelöst. Danach wurden mehrere Spieler, darunter Thierno Barry und Benjamin Kololli aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen, da sie unter der Woche Party machten und die Vereinsführung davon Wind bekam. Und Goalie Marwin Hitz legte sich nach dem 1:2 gegen Lugano mit Fans an. Nun kommen die Schlagzeilen für einmal von abseits des Rasens.