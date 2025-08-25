DE
FR
Abonnieren

Wechsel in den Osten
FCZ gibt Angreifer Oko-Flex nach zwei Jahren wieder ab

Der FCZ verliert einen Offensivspieler. Der Ire Armstrong Oko-Flex verlässt die Zürcher nach zwei Jahren in Richtung Bulgarien
Publiziert: 19:32 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Angreifer Armstrong Oko-Flex verlässt den FCZ in Richtung Bulgarien.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Offensivspieler Armstrong Oko-Flex verlässt den FCZ. Wie die Zürcher am Montagabend bekannt geben, schliesst sich der 23-jährige Ire Botev Plovdiv aus der ersten bulgarischen Liga an. Über die Ablösesumme und Vertragsdauer ist nichts bekannt.

Oko-Flex wechselte im Sommer 2023 aus der U21 von West Ham nach Zürich. Dort absolvierte er 37 Spiele, in denen er drei Tore erzielte. In allen Partien der neuen Spielzeit fehlte der Offensivspieler allerdings im Kader des FCZ.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich