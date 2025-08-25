Der FCZ verliert einen Offensivspieler. Der Ire Armstrong Oko-Flex verlässt die Zürcher nach zwei Jahren in Richtung Bulgarien

FCZ gibt Angreifer Oko-Flex nach zwei Jahren wieder ab

Angreifer Armstrong Oko-Flex verlässt den FCZ in Richtung Bulgarien. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Julian Sigrist Redaktor Sport

Offensivspieler Armstrong Oko-Flex verlässt den FCZ. Wie die Zürcher am Montagabend bekannt geben, schliesst sich der 23-jährige Ire Botev Plovdiv aus der ersten bulgarischen Liga an. Über die Ablösesumme und Vertragsdauer ist nichts bekannt.

Oko-Flex wechselte im Sommer 2023 aus der U21 von West Ham nach Zürich. Dort absolvierte er 37 Spiele, in denen er drei Tore erzielte. In allen Partien der neuen Spielzeit fehlte der Offensivspieler allerdings im Kader des FCZ.

