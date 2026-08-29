Lausanne hat wohl neuen Abwehrchef gefunden

Es scheint so, als hätte Lausanne auf den Abgang von Kévin Mouanga mit der Verpflichtung von Nicolas Cozza reagiert.

Florian Raz Reporter Fussball

Mitten ins Super-League-Spiel gegen den FC Zürich platzt die Meldung, dass Lausanne-Sport offenbar einen neuen Abwehrchef gefunden hat. Kévin Mouanga wurde in die Türkei abgegeben. Jetzt soll ihn Nicolas Cozza ersetzen.

Der 27-Jährige war zuletzt von Nantes an Wolfsburg ausgeliehen und seit dem 1. Juli vertragslos. Laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri soll Cozza in Lausanne bereits einen Vertrag für die kommenden drei Jahre unterschrieben haben.

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Lausanne hat gute Erfahrungen mit der Verpflichtung von vereinslosen Spielern gemacht. Florent Mollet war vor seiner Unterschrift am Genfersee gar 260 Tage ohne Verein. Heute ist der 34-jährige Franzose einer der Leistungsträger.

Möglich, dass auch auf der Abgangsseite noch etwas geht: Mittelfeldspieler Jamie Roche (25) sitzt gegen den FCZ nur auf der Bank. Offiziell aus «sportlichen Gründen». Aber es scheint so zu sein, dass der Schwede kurz vor dem Ende der Transferperiode am Dienstag noch einen Transfer ins Ausland anstrebt.

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