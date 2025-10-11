Reto Ziegler erhält bei Sion einen neuen Job

Seit seinem Rücktritt als Profifussballer war Reto Ziegler beim FC Sion im U19-Trainerstab tätig. Nun erhält der 39-Jährige einen neuen Job.

1/2 Reto Ziegler hat beim FC Sion einen neuen Job. Foto: Pius Koller

Andri Bäggli Redaktion Sport

Im Sommer 2025 ist Reto Ziegler im Alter von 39 Jahren vom Profifussball zurückgetreten. Seitdem war er beim FC Sion im Trainerstab der U19 tätig. Nun erhält der ehemalige Verteidiger eine neue Rolle. Ab sofort ist er bei der U21 als Assistenztrainer und Talentmanager beschäftigt.

«Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe, diesmal als Techniker. Der FC Sion liegt mir am Herzen und hat meine Karriere als Spieler massgeblich geprägt. Nun möchte ich mein Wissen an die jüngere Generation weitergeben und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen», freut sich Ziegler auf seine neue Aufgabe.

Auch aufseiten des Klubs ist man zufrieden: «Retos Verpflichtung ist eine echte Chance für unser Ausbildungszentrum. Seine langjährige Karriere ist ein solides Fundament, das er an unsere jungen Spieler weitergeben kann. Wir freuen uns sehr, ihn in diesem neuen Abschnitt seines Berufslebens unterstützen zu können», kommentiert Sions Fussballdirektor Christophe Moulin Zieglers Jobwechsel in einer Medienmitteilung.

