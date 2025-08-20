Der Kameruner Noah Yannick zieht nach einem Jahr beim FC St. Gallen weiter in den Kosovo.

War nur ein Jahr bei den Espen

Noah Yannicks St. Galler Abenteuer ist zu Ende. Foto: Pius Koller

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach 15 Pflichtspieleinsätzen trennen sich die Wege von Noah Yannick (21) und dem FC St. Gallen. Der im Sommer 2024 zu den Espen gestossene Kameruner zieht ein Jahr vor Vertragsende weiter in den Kosovo. Der Verteidiger hat mit dem Zweitligisten Feronikeli 74 einen neuen Arbeitgeber gefunden.

«Noah konnten wir die von ihm erwartete Spielzeit nicht garantieren und deshalb kam er schon frühzeitig mit dem Wunsch auf uns zu, sich verändern zu wollen. Noah hat nun eine für ihn passende Lösung gefunden», erklärt FCSG-Sportchef Roger Stilz den Abgang.