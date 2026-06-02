FC Lugano schnappt sich Bruder von NHL-Profi Bichsel

Kommende Saison will Lugano erneut in der Super League vorne mitspielen. Dabei soll der neu verpflichtete Joel Bichsel mithelfen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Joel Bichsel (24) kehrt in die Schweiz zurück. Der Innenverteidiger mit YB-Vergangenheit und ehemalige U21-Nati-Spieler (vier Einsätze) schliesst sich mit einem Dreijahresvertrag dem FC Lugano an. Die letzten zwei Saisons verbrachte Bichsel in Deutschland beim 1. FC Saarbrücken in der dritthöchsten Liga.

«Joel ist ein linksfüssiger Verteidiger, der körperliche Präsenz, Solidität und Vielseitigkeit vereint. Obwohl er noch jung ist, hat er bereits Erfahrungen in der Schweiz und in Deutschland gesammelt, und wir sind überzeugt, dass sein Profil sehr gut in unser sportliches Projekt passt. Mit seinen Eigenschaften bietet er uns zusätzliche Lösungen in der Defensive», äussert sich Luganos «Chief Sports Officer» Sebastian Pelzer über den prominenten Transfer.

Prominent? Na klar: Joel Bichsel ist der Bruder der beiden Eishockeyspieler Lian (22) und Finn Bichsel (19). Lian hat den Sprung in die NHL geschafft (Dallas Stars), während Finn vergangene Saison in der National League für Biel und in der Swiss League für Olten zum Zug kam.

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