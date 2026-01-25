Der FCSG gibt eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und verliert nicht unverdient gegen Servette. Zu reden aber gibt die Szene vor dem Ausgleich.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es ist 18.33 Uhr, als Marvin Compper, der Assistenztrainer der St. Galler, die Katakomben zum Wackeln bringt. «Skandal», brüllt der ehemalige deutsche Nationalspieler und spricht die Penalty-Szene gegen die Espen in der 80. Minute an.

Colin Kleine-Bekel erwischt Miroslav Stevanovic mit dem Ellbogen zwar am Kopf, aber er sieht seinen Gegenspieler im Luftduell nicht. Tom Gaal, der Espen-Verteidiger, spricht von einer «krassen Fehlentscheidung» und ist sichtlich bedient: «Colin gewinnt den Ball und der andere kommt nicht mal in die Nähe. Stevanovic ist kleiner, deshalb kriegt er den Ellbogen ab. Ich verstehe es nicht. Wir hinterfragen uns, wenn wir keine gute Leistung zeigen. Und das sollten die Schiedsrichter auch tun. Es ist nicht das erste Mal, dass fragwürdige Entscheidungen gegen uns getroffen wurden.»

Maassen spricht von Wahnsinn

Coach Enrico Maassen spricht von einem «absoluten Wahnsinn», als er auf die Szene angesprochen wird: «Es nervt einfach nur noch.» Als Ausrede für die Niederlage aber will der 41-Jährige den Penalty-Pfiff aber nicht gelten lassen. «Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir gemerkt, dass uns die Intensität fehlt, die uns zu Beginn des Spiels ausgezeichnet hat», so der FCSG-Trainer.

Baldé hat kurz vor der Pause die Chance zum entscheidenden 3:0. Nicht mal eine Minute nach Wiederanpfiff kommen die Genfer zum Anschlusstreffer. Es ist der Beginn einer der zweiten Halbzeit, die klar an Servette geht. Der FCSG gewinnt fast keine wichtigen Zweikämpfe mehr, die Genfer schnüren die Espen phasenweise gar ein – und hätten schon früher den Ausgleich erzielen können. Drum ist der Sieg auch nicht gestohlen. Fragwürdiger Penalty-Pfiff hin oder her.

