Wer wird zum «FORZA! Trainer des Monats» im September gekürt? Du entscheidest mit – gib jetzt deine Stimme für deinen Favoriten ab.

Fussballredaktion

Vor der XXL-Länderspielpause wurden im September vier Runden in der Super League gespielt. Welcher Trainer hat am meisten überzeugt?

Ist es Mattia Croci-Torti, der mit Lugano von der Tabellenspitze grüsst und im September nur beim Unentschieden gegen YB erstmals in dieser Saison Punkte liegen gelassen hat? Er hat den Titel bereits im August gewonnen. Oder soll Gerardo Seoane ausgezeichnet werden, der mit YB ebenfalls noch immer ohne Niederlage da steht? Zur Auswahl stehen mit Stephan Lichtsteiner, Luigi Nocentini und Peter Zeidler auch gleich drei Trainer, die inzwischen nicht mehr bei ihren Klubs an der Seitenlinie stehen.

Du entscheidest mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats September» gewinnen darf. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben.

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