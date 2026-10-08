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Wer wird «FORZA! Trainer des Monats September»?

Wer wird zum «FORZA! Trainer des Monats» im September gekürt? Du entscheidest mit – gib jetzt deine Stimme für deinen Favoriten ab.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Kann Mattia Croci-Torti seinen Titel aus dem August verteidigen?
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Fussballredaktion

Vor der XXL-Länderspielpause wurden im September vier Runden in der Super League gespielt. Welcher Trainer hat am meisten überzeugt?

Ist es Mattia Croci-Torti, der mit Lugano von der Tabellenspitze grüsst und im September nur beim Unentschieden gegen YB erstmals in dieser Saison Punkte liegen gelassen hat? Er hat den Titel bereits im August gewonnen. Oder soll Gerardo Seoane ausgezeichnet werden, der mit YB ebenfalls noch immer ohne Niederlage da steht? Zur Auswahl stehen mit Stephan Lichtsteiner, Luigi Nocentini und Peter Zeidler auch gleich drei Trainer, die inzwischen nicht mehr bei ihren Klubs an der Seitenlinie stehen.

Du entscheidest mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats September» gewinnen darf. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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FC Lugano
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BSC Young Boys
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FC Basel
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FC St. Gallen
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FC Sion
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FC Thun
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FC Zürich
20770585 entity_logo_grasshopperclub_1
Grasshopper Club Zürich
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FC Lausanne-Sport
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FC Luzern
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Servette FC
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FC Vaduz
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        Grasshopper Club Zürich
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        Servette FC
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        FC Vaduz
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