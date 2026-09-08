Der FC Luzern verlängert den Vertrag mit seinem 19-jährigen Eigengewächs Mio Zimmermann bis 2030. Nach einer schweren Hüftverletzung kämpfte sich der Mittelfeldspieler zurück und ist nun fester Bestandteil der Startelf.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC Luzern verlängert den bis 2028 gültigen Vertrag von Mio Zimmermann vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2030. Der 19-jährige Mittelfeldspieler durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung bei den Innerschweizern, ehe er zu Beginn der Saison 2025/26 sein Debüt in der ersten Mannschaft gab. Doch der Teileinsatz gegen den späteren Sensationsmeister Thun blieb das einzige Super-League-Spiel in der vergangenen Spielzeit, denn Zimmermann fiel den Rest der Saison mit einer Hüftverletzung aus.

Zum Auftakt in diese Saison spielte der FCL erneut gegen Thun und Zimmermann gab sein Comeback, konnte die 1:3-Niederlage aber auch nicht verhindern. Seither kam er in jeder Partie zum Einsatz und gehört seit vier Partien zum Stammpersonal von Trainer Udo Portmann. Ein Skorerpunkt ist ihm bislang aber noch nicht gelungen.

Sportchef Remo Meyer sagt zur Vertragsverlängerung: «Mio musste in der vergangenen Saison grosse Widerstände überwinden. Es freut uns sehr, dass er sich nach einem sehr schwierigen Jahr wieder so eindrücklich zurückgekämpft hat. Wir sind von seinem weiteren Entwicklungspotenzial überzeugt und wollen ihn begleiten, damit er die nächsten Schritte in der ersten Mannschaft machen kann.»

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