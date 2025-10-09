Der 2:0-Sieg des FC Basel in der Europa League gegen Stuttgart hat ein Nachspiel: Die Basler werden für das Fehlverhalten der Fans sanktioniert. Neben Bussen wird auch eine Sektorensperre auf Bewährung verhängt. Auch der VfB wird gebüsst.

1/2 Der FC Basel wird unter anderem mit einer Busse von 14'000 Franken belegt, weil die Fans Feuerwerk gezündet haben. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es war ein grosser Abend für den FC Basel: Vor einer Woche besiegte er den VfB Stuttgart in der Europa League mit 2:0. Neben der spielerischen Leistung des Heimteams sorgte auch die Stimmung auf den Rängen für Begeisterung. Weniger Freude am Verhalten einiger Fans hat aber die Uefa: Der europäische Fussballverband büsst den FCB mit Geldstrafen in der Höhe von insgesamt rund 30'000 Franken und einer Sperrung der Muttenzer Kurve für ein Spiel auf europäischer Ebene. Diese wird auf Bewährung ausgesprochen, wobei die Frist zwei Jahre beträgt.

Wie die Uefa in ihrem Urteil schreibt, werden 14'000 Franken für das Abbrennen von Feuerwerk fällig. Auch die Sperrung des unteren Bereichs des Sektor D wird für dieses Vergehen verhängt. Zudem erhalten die Basler eine Busse in der Höhe von 4'400 Franken für das Werfen von Gegenständen und von rund 11'000 Franken für das Blockieren von Durchgängen aufgebrummt.

Auch Stuttgart wird gebüsst: Für das Abbrennen von Feuerwerk im Gästesektor werden dem Bundesliga-Verein knapp 19'000 Franken in Rechnung gestellt. Ausserdem darf er für ein internationales Auswärtsspiel keine Tickets an die eigene Anhängerschaft verkaufen. Wie beim FCB gilt für diese Sanktion eine zweijährige Bewährungsfrist.

