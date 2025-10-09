DE
FR
Abonnieren

Vorfälle in Stuttgart-Spiel
Uefa gibt Strafe gegen den FCB bekannt

Der 2:0-Sieg des FC Basel in der Europa League gegen Stuttgart hat ein Nachspiel: Die Basler werden für das Fehlverhalten der Fans sanktioniert. Neben Bussen wird auch eine Sektorensperre auf Bewährung verhängt. Auch der VfB wird gebüsst.
Publiziert: 10:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Der FC Basel wird unter anderem mit einer Busse von 14'000 Franken belegt, weil die Fans Feuerwerk gezündet haben.
Foto: DeFodi Images via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es war ein grosser Abend für den FC Basel: Vor einer Woche besiegte er den VfB Stuttgart in der Europa League mit 2:0. Neben der spielerischen Leistung des Heimteams sorgte auch die Stimmung auf den Rängen für Begeisterung. Weniger Freude am Verhalten einiger Fans hat aber die Uefa: Der europäische Fussballverband büsst den FCB mit Geldstrafen in der Höhe von insgesamt rund 30'000 Franken und einer Sperrung der Muttenzer Kurve für ein Spiel auf europäischer Ebene. Diese wird auf Bewährung ausgesprochen, wobei die Frist zwei Jahre beträgt.

Wie die Uefa in ihrem Urteil schreibt, werden 14'000 Franken für das Abbrennen von Feuerwerk fällig. Auch die Sperrung des unteren Bereichs des Sektor D wird für dieses Vergehen verhängt. Zudem erhalten die Basler eine Busse in der Höhe von 4'400 Franken für das Werfen von Gegenständen und von rund 11'000 Franken für das Blockieren von Durchgängen aufgebrummt.

Auch Stuttgart wird gebüsst: Für das Abbrennen von Feuerwerk im Gästesektor werden dem Bundesliga-Verein knapp 19'000 Franken in Rechnung gestellt. Ausserdem darf er für ein internationales Auswärtsspiel keine Tickets an die eigene Anhängerschaft verkaufen. Wie beim FCB gilt für diese Sanktion eine zweijährige Bewährungsfrist.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel