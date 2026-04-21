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Vorfälle im Heimspiel gegen GC
Basel wird für Verhalten der eigenen Fans gebüsst

Beim Heimspiel gegen GC im März zündeten die Anhänger des FC Basel umfangreich Feuerwerk. Nun ist klar: Der Verein muss deswegen über 30'000 Franken Busse bezahlen.
Publiziert: 13:15 Uhr
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Beim Spiel zwischen Basel und GC im März wurde umfangreich Feuerwerk gezündet. Nun werden die Basler dafür gebüsst.
Foto: Pius Koller
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Das Verhalten der eigenen Fans kommt dem FC Basel teuer zu stehen: Er wird von der Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) mit einer Busse von 31'300 Franken belegt, wie eine Mitteilung vom Dienstag verrät. Dagegen kann der FCB innert fünf Tagen Rekurs einlegen.

Verhängt worden ist die Sanktion aufgrund der Vorfälle beim Heimspiel gegen GC Anfang März. Damals hat der Basler Anhang im grossen Stil Feuerwerk gezündet. Besonders schwer wiegt, dass eine «fehlgeleitete Rakete aus dem Heimsektor unkontrolliert in Richtung einer zu diesem Zeitpunkt unbesetzten Tribüne im Sektor G» geflogen sei.

Neben der Busse wird der FCB dazu verpflichtet, sich mit den Fanverantwortlichen auszutauschen und einen Nachweis über die besprochenen Massnahmen zu erbringen. Dass einige davon bereits umgesetzt worden sind, sei bei der Festlegung der Strafe berücksichtigt worden.

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