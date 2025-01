Vier Punkte Rückstand hat Schlusslicht Winti auf Yverdon. Das ist nicht die Welt, wenn man bedenkt, dass beinahe noch eine ganze Rückrunde zu spielen ist. Doch die Bedeutung des Kellerduells am kommenden Sonntag (16.30 Uhr, live im Ticker bei Blick) ist dennoch immens. Bei einer Niederlage hätte der FCW schon sieben Punkte Rückstand auf den Vorletzten. Aber nicht nur sportlich und tabellarisch, auch mental ist die Aufgabe von grosser Bedeutung.

Vor der Winterpause hatten sich die Winti-Leistungen verbessert. Dann kam ein riesiger Dämpfer gegen den FC Luzern (3:4), als man zwei Gegentore in der Nachspielzeit erhielt. Nach dem Trainerwechsel von Ognjen Zaric (36) zu Uli Forte (50) hat man vor zwei Wochen bei Meister YB einen Zähler geholt – beachtlicher Erfolg. Aber eine Woche später gegen den Leader Lugano hats schon wieder einen fetten Dämpfer gegeben: 2:0-Führung, doch wieder ein Gegentor in der Nachspielzeit kassiert und 2:3 verloren. Der nächste Nackenschlag.

Zuversicht wegen Aufwärtstendenz

«Solche Spiele wie gegen Luzern und Lugano tragen alles andere als zum Selbstvertrauen bei, aber wir können hier nicht von einem Muster sprechen. Luzern hat uns damals mehr unter Druck gesetzt, als Lugano vor einer Woche in der zweiten Hälfte», sagt Winti-Sportchef Oliver Kaiser. Das unterstreiche die Aufwärtstendenzen, die man in den letzten Wochen gesehen habe. «Schon vor dem Trainerwechsel spielten wir besser. Es findet eine positive Entwicklung statt.»

Ob das Team einen dritten Nackenschlag im Kellerduell gegen Yverdon überstehen würde? Für den weiteren Verlauf der Saison wäre eine Niederlage Gift. Kaiser betrachtet das grosse Ganze: «Für uns ist jedes Wochenende ein 6-Punkte-Spiel. Ich glaube nicht, dass das Resultat des Spiels in Yverdon bereits über den Ausgang der Saison entscheidet.»

Auch der Top-Transfer macht Hoffnung

Was dem Mann, der vor einer Saison im Blick-Ranking als der beste Sportchef der Liga ausgezeichnet wurde, viel Mut machen dürfte, ist neben der Tatsache, dass man sich in den letzten Wochen leistungsmässig verbessert hat, Stürmer Antoine Baroan. Der 24-jährige Franzose kam vor einem Jahr aus Bulgarien nach Winti und wurde nach seinem Wechsel von vielen schon als Flop-Transfer abgestempelt. Dabei hatte man sich Grosses von ihm erhofft. Der Franzose war der einzige Neuzugang, den die Eulachstädter königlich am Flughafen abholten.

«Ihm wurde oft unrecht getan, er arbeitete immer sehr viel für die Mannschaft», sagt Kaiser zum Fakt, dass der Torschützenkönig aus Bulgariens Liga in den ersten 18 Spielen ohne Tor blieb. «Er kam angeschlagen, hat sich in der Sommervorbereitung dann wieder verletzt und ist körperlich seit einigen Wochen in einer total anderen Verfassung.»

Mit vier Toren und einem Assist in den letzten vier Spielen klappts bei Baroan nun auch mit dem Toreschiessen. Dass er den Karren alleine aus dem Abstiegsdreck zieht, wird kaum der Fall sein, das weiss auch Kaiser. Doch Baroan kann Abstiegskampf. Wer abergläubisch ist, der denkt an den 5. Oktober 2024 zurück. Auch da hatte Winti ein eminent wichtiges Kellerduell gegen GC. Resultat: 1:0 für Winti. Der Torschütze: Baroan.