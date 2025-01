YB in der Dauerkrise. Neues Jahr, alte Probleme. Neuer Trainer, noch weniger Punkte. Keine Tore. Eine peinliche Champions-League-Kampagne. Sportchef Steve von Bergen in der Mangel.

Blick: Steve von Bergen, Ihre Bilanz dieser Champions-League-Kampagne?

Steve von Bergen: Wir sind im Stolz getroffen mit null Punkten. Aber wir hatten auch nur zwei Gegner auf Augenhöhe: Schachtar Donezk und Roter Stern. Doch in diesen beiden Spielen war unsere Leistung ungenügend, um zu punkten. Die sechs anderen Gegner waren stärker. Wie Barcelona, die vielleicht beste Mannschaft der Welt.

Gegen die Belgrader kam nichts.

Die Leistung war nicht gut. Das ist so. Da muss man etwas anderes zeigen, um zu gewinnen.

War die Champions League fast schon negativ, wenn man sieht, wie sie sich auf die Meisterschaft ausgewirkt hat?

Sorry, dass eine Schweizer Mannschaft in der Champions League spielt und man sagt, das sei negativ, das ist nicht richtig. Es war eine gute Erfahrung für die Spieler. Aber klar: Wir sind weit weg von Barcelona und solchen Teams. Da ist nicht unsere Realität. Mit unserer aktuellen Tabellensituation ist das ein paar Stufen zu hoch.

Ein Schweizer Klub gehört doch wohl eher in die Europa oder Conference League, wenn man die Bilanz von YB anschaut. Auch wegen des Koeffizienten.

Das kommt auf die Gegner an. Wenn du YB mit Real, Barcelona und Real vergleichst – da können wir nicht mithalten. Immerhin haben wir gegen Inter Mailand ein Superspiel gemacht und gegen Celtic Glasgow ein ordentliches.

Sie sagen, es sei eine gute Erfahrung für die Spieler gewesen. Was sich auf die Meisterschaft auswirken sollte, wie es auch Trainer Giorgio Contini schon mehrfach betont hat. Gesehen hat man das noch nicht.

Man muss diese Erfahrung auf dem Platz erst umsetzen, klar, wir tun uns im Moment schwer damit. Wir haben Qualität. Es fehlt der Befreiungsschlag, um mit Freude nach vorne zu spielen und Tore zu schiessen. Diesen Schlüssel müssen wir finden. Schon am Samstag in Lausanne.

YB hat doch mehr individuelle Qualität als die meisten Super-League-Mannschaften. Aber ihr bringt es nicht auf den Platz. Das muss einen doch wahnsinnig machen …

Das ist Fussball. Es gibt schwierige Momente. Das müssen wir akzeptieren und dagegen ankämpfen. Klar generieren Spiele wie jene gegen Winterthur und GC Frust. Wir müssen die Werkzeuge finden, um daraus herauszukommen.

Trainer Giorgio Contini wünscht sich Verstärkung in der Offensive. Kommen Sie diesem Wunsch nach?

Es kann in der Transferperiode noch etwas passieren. Aber fix ist nichts. Das ist für euch langweilig, das weiss ich.

Aber das ist so besprochen, dass noch einer kommen soll?

Wir sprechen schon miteinander. Habt etwas Geduld …

Cheikh Niasse hat sich am Mittwoch vom Team verabschiedet. Ist mit Hellas Verona also alles fix?

Er hat am Mittwoch grünes Licht erhalten, um am Donnerstag die medizinischen Tests in Italien zu absolvieren.

In Verona.

Ihr wisst doch alles.

Trotz allem bringt die Königsklasse YB rund 35 Millionen ein. Da ist doch Geld genug für die eine oder andere Verstärkung vorhanden.

Ihr habt immer noch nicht verstanden, dass wir nicht Spieler kaufen, nur weil wir in der Champions League sind. Wichtiger ist, dass wir bald einen Campus haben, um unsere eigenen jungen Spieler zu fördern. Aber wir machen doch nicht vier Transfers oder so, nur weil wir viel Geld eingenommen haben. Es kommt kein Mo Salah oder Neymar. Das macht keinen Sinn und entspricht nicht unserer Philosophie. Wir haben Qualität und müssen die auf den Platz bringen.

Welche Fehler habt ihr im Sommer bei der Mannschafts-Zusammenstellung gemacht?

Wir können nicht sagen, dass alles top ist. Dennoch habe ich hundert Prozent Vertrauen in unsere Spieler, dass sie ihre Qualität bald auf den Platz bringen.

Meschack Elia war wieder im Aufgebot und kam herein, nachdem er gegen GC gefehlt hatte. Wegen Vertragsverhandlungen, wie ihr kommuniziert habt. Wie stehts um ihn?

Wenn er im Training ist oder am Spiel, dann merkt man, dass er eine Art Freude hat, auf dem Platz zu sein. Daneben ist es schwierig. Wir reden viel mit ihm.

Die Erinnerungen an den Tod seines Sohnes werden für immer mit YB in Verbindung gebracht werden. Wäre da ein Klubwechsel nicht auch in dieser Hinsicht ratsam?

Das ist eine sehr persönliche Frage. Ein Transfer war ein Thema. Nun war er wieder da. Es ist auch für mich schwierig, darüber zu reden, weil die menschliche Seite eine derart wichtige Rolle spielt. Das ist nicht zu unterschätzen.