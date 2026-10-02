Bewertet wurden alle aktuellen Stammgoalies der 12 Super-League-Teams. Die Torhüter wurden nach verschiedenen Werten bewertet. Der Fokus liegt auf folgenden Werten: Dem Goals Saved Above Average (GSAA), der zeigt, wie viele Tore ein Torhüter im Vergleich zu einem durchschnittlichen Keeper der Liga verhindert hat. Der Shot-Stopping-Percentage, die den Prozentsatz der Torschüsse, die ein Torhüter abwehrt, aufzeigt. Und der xSave-Percentage, die die statistische Wahrscheinlichkeit zeigt, mit der ein Torhüter einen Schuss auf sein Tor pariert. Nach diesen und weiteren Kriterien wurde das Ranking erstellt. Alle Werte sind von Statsbomb.

1. David von Ballmoos, Lugano

Der Torhüter des Leaders führt auch diese Tabelle an. Von Ballmoos verhindert rund zwei Tore mehr als der durchschnittliche Super-League-Torhüter. Von den Torschüssen, die auf seinen Kasten kommen, wehrt der 31-Jährige 76 Prozent ab – Liga-Bestwert. Der Wert liegt auch deutlich über den von ihm erwarteten Paraden (68 Prozent). Mit sechs Gegentoren hat von Ballmoos zudem die wenigsten Treffer der Super League kassiert. Die verdiente Nummer 1.

2. Marvin Hübel, GC

Der GSAA-Wert von 2,33 ist der beste der Liga. Hübel verhindert also rund 2,3 Tore mehr als der durchschnittliche Goalie. Rund 62 Prozent der Schüsse auf sein Tor hält der Hopper. Dass sich der Goalie-Wechsel bei GC gelohnt hat, zeigt sich auch an den Statistiken. Konkurrent Justin Hammel hält nur 50 Prozent der Torschüsse und hat mit -2,05 GSAA einen der schwächsten Werte der Liga.

Bei Hübel allerdings zu beachten: Mit 476 Spielminuten hat er deutlich weniger auf dem Konto als die meisten seiner Liga-Konkurrenten.

3. Karlo Letica, Luzern

Auch Letica kommt noch auf weniger Spielzeit (573 Minuten) als viele der Berufskollegen. Doch seine 70 Prozent der abgewehrten Torschüsse sind stark. Der Kroate verhindert auch etwa 2,3 Gegentore mehr als der Durchschnitt.

4. Marvin Keller, YB

Der 24-Jährige gilt für viele als die Zukunft im Tor des Schweizer Fussballs. Und auch seine Statistiken lassen sich in dieser Saison bisher sehen. 64 Prozent der Torschüsse wehrt Keller ab. Durch die bisher schwache YB-Defensive hat er bereits 42 Schüsse auf sein Tor bekommen, deutlich mehr als die Goalies aus den Top 3.

5. Melvin Mastil, Lausanne

Noch öfter wurde auf das Tor des algerischen WM-Fahrers Mastil geschossen. 47 Abschlüsse wurden schon auf den Kasten der Waadtländer abgefeuert. Davon hielt der 26‑Jährige gute 72 Prozent. Im Vergleich zum Liga-Schnitt verhindert er gut 1,7 Tore mehr.

6. Anthony Racioppi, Sion

Der erste Goalie im Ranking, der beim GSAA-Wert klar unter dem Liga-Schnitt liegt. Racioppi verhindert rund ein Tor weniger als der Durchschnittskeeper. Dafür wehrt er 69 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab.

7. Edvinas Gertmonas, Servette

Der Durchschnittsgoalie? Alle seine Werte bilden etwa den Liga-Schnitt. Der litauische Schlussmann wehrt rund 62 Prozent der Torschüsse ab. Exakt die Zahl, die auch von ihm erwartet wird. Von vielen Big Saves also keine Spur, doch konstant ist der Servette-Goalie.

8. Silas Huber, FCZ

Huber liegt mit –0,11 GSAA knapp unter dem Erwartungswert. Der Goalie der U21-Nati wehrte bisher nur rund 57 Prozent seiner Torschüsse ab und liegt damit sogar knapp unter dem von ihm erwarteten Wert (58 Prozent). Aufgrund seiner Verletzung spielte Huber bisher aber nur 485 Minuten. Seine Statistiken sind fast überall deutlich besser als jene von Nummer 2 Heinz Lindner, der zu Beginn der Saison spielte.

9. Mirko Salvi, Basel

Salvi musste zuletzt oft für den verletzten Jonas Omlin einspringen und hat fast alle Spiele bestritten. Der eigentliche FCB-Ersatzmann liegt bei fast allen Statistiken genau im von ihm erwarteten Erwartungsbereich und wehrt 62 Prozent der Torschüsse ab.

10. Lawrence Ati Zigi. St. Gallen

Statistisch gesehen ein ziemlich enttäuschender Saisonstart der langjährigen Nummer 1 der Espen. Zigi bleibt mit −1,29 GSAA und 59 Prozent abgewehrten Schüssen bislang hinter dem statistischen Erwartungswert zurück.

11. Niklas Steffen, Thun

Kein Torhüter der Liga hat bisher mehr Schüsse auf sein Tor bekommen (51) als Steffen. Doch der letztjährige Meister-Goalie wehrt davon 59 Prozent ab, was unter seinem Erwartungswert liegt. Er wehrt –1,46 Gegentore weniger als der Liga-Durchschnitt ab. Mit 21 Toren die meisten Gegentore kassiert.

12. Leon Schaffran, Vaduz

Mit negativen 1,6 verhinderten Gegentoren ist der Goalie des Aufsteigers am weitesten vom Liga-Durchschnitt entfernt. Auch seine 61 Prozent abgewehrter Schüsse liegen mit Blick auf die Qualität der Torschüsse unter dem von ihm erwarteten Wert von 65 Prozent.