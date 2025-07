Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der FC Basel verstärkt sich im Mittelfeld. Das serbische Talent Andrej Bacanin (18) wechselt vom serbischen Erstligisten FC Cukaricki ans Rheinknie.

Der junge Mittelfeldspieler durchlief zunächst die Jugend des FC Roter Stern, bevor er in die Akademie von Cukaricki wechselte. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er im April letzten Jahres. Seither kam er auf 18 weitere Einsätze, in denen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen gelangen.

Laut FCB-Sportdirektor Daniel Stucki war der amtierende Schweizer Meister nicht das einzige Team, dass am Serben interessiert war. «Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung Andrej Bacanins und dass er sich für uns entschieden hat, obwohl auch andere grössere Klubs in Europa um ihn gebuhlt haben», wird er in der Medienmitteilung zitiert. Stucki hebt vor allem die Physis, Ballbehandlung und Spielintelligenz Bacanins hervor.