Beim FC Thun greifen weiterhin nicht alle Zahnräder ineinander. Die Berner Oberländer müssen das 2:3 samt langer Überzahl verdauen. Immerhin konnte das Team von Trainer Gian-Luca Privitelli eine Woche trainieren – hier kommt das Thun-Inside.

Der Meister ist weiterhin auf der Suche nach der Konstanz

Der Meister ist weiterhin auf der Suche nach der Konstanz

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thun trifft am Samstag im Visana Stadion auf GC Zürich

Trainer Privitelli gegen Ex-Mentor Zeidler, Thun sucht Konstanz

Blick-Prognose: Thun gewinnt 3:2, Dursun mit 4,5 Notenschnitt Top

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Enttäuscht waren die Thuner nach dem Spiel vergangenen Sonntag. Obwohl man gegen Sion eine Halbzeit mit einem Mann mehr agieren konnte, gelang es dem Team von Trainer Gian-Luca Privitelli nicht, das Spiel in einen Sieg umzumünzen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Walliser ihr Spiel durchgezogen haben und so die Berner Oberländer spät geschockt haben. In die englische Woche sind die Thuner eigentlich gut gestartet: Der Sieg gegen St. Gallen verlieh Schwung, das 0:0 gegen Lausanne eher weniger, was in der Niederlage gegen Sion gipfelte. Und bereits kommende Woche geht es aufgrund des Nachholspiels der vierten Runde wieder mit der Doppelbelastung weiter.

Die grosse Frage

Wie hat Thun die Trainingswoche genutzt? Eine ganze Woche am Stück haben die Thuner in dieser Spielzeit noch fast nie trainieren können. Und es gab aus den letzten Spielen viel anzuschauen. Vor allem dürfte man auch auf der Suche nach der Konstanz gewesen sein.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen das Spiel gut analysieren und schauen, was wir besser machen müssen. Dann konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel», sagte Verteidiger Fabio Fehr nach dem 2:3 in Sion. Wie sie das gemacht haben, können sie am Samstag gegen GC beweisen. Das Spiel gegen die Hoppers wird auf jeden Fall wegweisend sein, wohin es mit den Thunern in dieser Saison geht.

Die Blick-Prognose

Es werden viele Tore zwischen Thun und GC fallen. Thun stellt die zweitschlechteste Defensive, die Zürcher sind auf Rang vier in diesem Ranking. Trotzdem werden die Thuner die drei Punkte mit einem knappen 3:2-Sieg im Berner Oberland behalten.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bürgy, Bamert, Bürki; Maier, Roth, Zoukit, Strannegard; Labeau, Dursun.

Wer fehlt?

Montolio (verletzt). Gutbub (fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Dursun 4,5 Gutbub 4,5 Strannegard 4,0

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Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam wurde mit der Leitung des Spiels betraut. Als VAR unterstützt Sven Wolfensberger.

Der Gegner

GC reist nach dem Last-Minute-Ausgleich im Derby mit breiter Brust ins Berner Oberland. Mit Trainer Peter Zeidler kommt auch ein alter Bekannter von Privitelli ins Visana Stadion. Der Thun-Coach hat nämlich sein Praktikum beim jetzigen GC-Trainer absolviert – hier gehts zum Inside der Hoppers.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB 16.30 Uhr

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