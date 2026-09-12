Darum gehts
- Thun trifft am Samstag im Visana Stadion auf GC Zürich
- Trainer Privitelli gegen Ex-Mentor Zeidler, Thun sucht Konstanz
- Blick-Prognose: Thun gewinnt 3:2, Dursun mit 4,5 Notenschnitt Top
Die News der Woche
Enttäuscht waren die Thuner nach dem Spiel vergangenen Sonntag. Obwohl man gegen Sion eine Halbzeit mit einem Mann mehr agieren konnte, gelang es dem Team von Trainer Gian-Luca Privitelli nicht, das Spiel in einen Sieg umzumünzen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Walliser ihr Spiel durchgezogen haben und so die Berner Oberländer spät geschockt haben. In die englische Woche sind die Thuner eigentlich gut gestartet: Der Sieg gegen St. Gallen verlieh Schwung, das 0:0 gegen Lausanne eher weniger, was in der Niederlage gegen Sion gipfelte. Und bereits kommende Woche geht es aufgrund des Nachholspiels der vierten Runde wieder mit der Doppelbelastung weiter.
Die grosse Frage
Wie hat Thun die Trainingswoche genutzt? Eine ganze Woche am Stück haben die Thuner in dieser Spielzeit noch fast nie trainieren können. Und es gab aus den letzten Spielen viel anzuschauen. Vor allem dürfte man auch auf der Suche nach der Konstanz gewesen sein.
Gesagt ist gesagt
«Wir müssen das Spiel gut analysieren und schauen, was wir besser machen müssen. Dann konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel», sagte Verteidiger Fabio Fehr nach dem 2:3 in Sion. Wie sie das gemacht haben, können sie am Samstag gegen GC beweisen. Das Spiel gegen die Hoppers wird auf jeden Fall wegweisend sein, wohin es mit den Thunern in dieser Saison geht.
Die Blick-Prognose
Es werden viele Tore zwischen Thun und GC fallen. Thun stellt die zweitschlechteste Defensive, die Zürcher sind auf Rang vier in diesem Ranking. Trotzdem werden die Thuner die drei Punkte mit einem knappen 3:2-Sieg im Berner Oberland behalten.
Mögliche Aufstellung
Steffen; Fehr, Bürgy, Bamert, Bürki; Maier, Roth, Zoukit, Strannegard; Labeau, Dursun.
Wer fehlt?
Montolio (verletzt). Gutbub (fraglich).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:
- Dursun 4,5
- Gutbub 4,5
- Strannegard 4,0
Der Schiedsrichter
Anojen Kanagasingam wurde mit der Leitung des Spiels betraut. Als VAR unterstützt Sven Wolfensberger.
Der Gegner
GC reist nach dem Last-Minute-Ausgleich im Derby mit breiter Brust ins Berner Oberland. Mit Trainer Peter Zeidler kommt auch ein alter Bekannter von Privitelli ins Visana Stadion. Der Thun-Coach hat nämlich sein Praktikum beim jetzigen GC-Trainer absolviert – hier gehts zum Inside der Hoppers.
Runde
Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr
Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr
Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr
So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr
So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr
So., Luzern – FCB 16.30 Uhr
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4