Didier Tholot verlängert als Sion-Trainer

Didier Tholot verlängert sein Abenteuer als Trainer des FC Sion. Der Mann aus Bordeaux gibt die Nachricht am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Tourbillon bekannt.

Bastien Feller und Andri Bäggli

«Wir werden uns in dieser Pause treffen und die Dinge schnell klären. Es wird ja oder nein sein – und wir werden dann weitermachen», reagierte Didier Tholot auf die Frage, ob er seine Amtszeit als Trainer des FC Sion um eine vierte Saison in Folge verlängern wird oder nicht. Das Warten hat nun ein Ende: Den Entscheid, dass er seine Arbeit als Trainer des FC Sion fortsetzen wird, gibt der Präsident Christian Constantin gemeinsam mit Sportdirektor Barthélémy Constantin und dem Trainer bekannt. Tholot unterscheibt ein neues Arbeitspapier bis 2029.

«Didier hatte für uns absolute Priorität, um Kontinuität zu gewährleisten, unsere Spieler und den Verein weiterzuentwickeln», erklärt Barthélémy Constantin.

Und Tholot sagt: «Ich danke dem Präsidenten und Barth für das Vertrauen. Ich habe gesagt, dass dies definitiv mein letzter Vertrag sein werde. Ich habe die Energie, weiterzumachen. Ich will hier meine Karriere beenden und hätte kein anderes Angebot angenommen. Ein Vertrag über ein Jahre wär nur eine Notlösung gewesen. Deshalb haben wir uns auf ein dreijähriges Projekt geeinigt.»

Vierte Saison für Didier Tholot

Der seit 2023 ins Wallis zurückgekehrte Mann aus Bordeaux und zweifache Cupsieger (2009 und 2015) hat alle Ziele, die ihm von seiner Direktion vorgegeben wurden, erfüllt. Das erste war, Sion nach seinem Abstieg 2023 in die Challenge League wieder in die Super League zu führen.

Im Jahr darauf folgte ein mehr oder weniger komfortabler Verbleib im Schweizer Oberhaus. In der aktuellen Saison sollte er den Verein aus Sion unter die Top 6 bringen. Auch dies ist dem 62-Jährigen gelungen. Noch dazu ohne grosse Sorgen, da man den Einzug in die Championship Group bereits zwei Spieltage vor der Tabellenteilung klar gemacht hat. Eine vierte Saison hängt Tholot jetzt also noch an.

Die Walliser wissen nun über die Zukunft ihres Trainers Bescheid und können mit etwas mehr Ruhe auf die Jagd nach einem europäischen Platz gehen. Am Sonntag geht es nach Basel (14 Uhr), einem direkten Gegner um den vierten Platz, der womöglich für die Conference League qualifiziert.