Beim FC Zürich hat sich auf dem Transfermarkt nur sehr wenig getan. Zwei Neuzugänge hat es für die Zürcher gegeben. Trotzdem ist Trainer Marcel Koller mit dem Kader zufrieden – das ist das FCZ-Inside.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

In der Schweiz ist seit dieser Woche das Transferfenster geschlossen. Der FC Zürich hat... fast nichts gemacht! Nur zwei Neuzugänge haben die Zürcher eingetütet. Goalie Nummer 2 Heinz Lindner und Mittelfeldspieler Kevin Spadanuda sind die einzigen Neuen bei den Zürchern. Die Personaldecke ist dünn, und Trainer Marcel Koller ist genervt von den Fragen zu diesem Thema. «Ich hoffe, dass du nicht noch einmal fragst», sagt Koller mit einem Lachen an der Pressekonferenz, an der nur Blick vertreten ist. Trotzdem berichtet der erfahrene Trainer nochmals über die Transferperiode. «Von aussen geben viele Leute Ratschläge. Es gibt aber nur wenige Personen, die wirklich nahe dabei sind. Wir haben eine junge Mannschaft, und die machen es sehr gut», so Koller. Man könne stolz darauf sein, dass man so viele Junioren ins Kader integriert habe, so der 65-Jährige. Grundsätzlich sei er zufrieden mit dem Team.

Die grosse Frage

Sorgt Umeh Emmanuel weiterhin für den Unterschied? Der Flügel ist hervorragend in die neue Saison gestartet. Wettbewerbsübergreifend hat der Nigerianer bereits vier Tore erzielt. «Es ist immer gut, die Saison auf einem Hoch zu beginnen. Ich fühle mich gut und ich danke dem Trainer und Gott für die Unterstützung», so Emmanuel.

Gesagt ist gesagt

«Er kann in der Defensive noch etwas mehr mitarbeiten», scherzt Trainer Koller über seinen Schützling Emmanuel. Dieser ist sich an der Pressekonferenz seiner Schwäche bewusst und beginnt zu lachen. Trotzdem hat Koller auch viel Lob für seinen Flügel: «Er ist schnell und kann gut dribbeln. Das soll er weiterhin zeigen.»

Die Blick-Prognose

Der FCZ darf sich in der Defensive keine Fehler erlauben. Zuletzt hat das im Derby nicht geklappt. Gibts gegen die Offensivpower von Vaduz einen ähnlichen Auftritt, gibt es eine Niederlage. Ansonsten ist ein Unentschieden durchaus denkbar.

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Walker; Krasniqi, Schödler; Reichmuth, Spadanuda, Emmanuel; Kény, Reverson.

Wer fehlt?

Beim FC Zürich fehlen nur die Langzeitverletzten Hodza, Kablan, Morozov und Sauter.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Reichmuth 4,5 Emmanuel 4,43 Huber 4,33

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schiedsrichter

Fedayi San ist der Unparteiische für das Spiel im Letzigrund. Als VAR unterstützt Lukas Fähndrich aus Volketswil.

Der Gegner

Mit dem Aufsteiger Vaduz kommt auch ein alter Bekannter zurück in den Letzigrund. Der FCZ ist für den Trainer noch immer eine «Herzensangelegenheit» – hier erscheint das Vaduz-Inside.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen