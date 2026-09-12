Die News der Woche
In der Schweiz ist seit dieser Woche das Transferfenster geschlossen. Der FC Zürich hat... fast nichts gemacht! Nur zwei Neuzugänge haben die Zürcher eingetütet. Goalie Nummer 2 Heinz Lindner und Mittelfeldspieler Kevin Spadanuda sind die einzigen Neuen bei den Zürchern. Die Personaldecke ist dünn, und Trainer Marcel Koller ist genervt von den Fragen zu diesem Thema. «Ich hoffe, dass du nicht noch einmal fragst», sagt Koller mit einem Lachen an der Pressekonferenz, an der nur Blick vertreten ist. Trotzdem berichtet der erfahrene Trainer nochmals über die Transferperiode. «Von aussen geben viele Leute Ratschläge. Es gibt aber nur wenige Personen, die wirklich nahe dabei sind. Wir haben eine junge Mannschaft, und die machen es sehr gut», so Koller. Man könne stolz darauf sein, dass man so viele Junioren ins Kader integriert habe, so der 65-Jährige. Grundsätzlich sei er zufrieden mit dem Team.
Die grosse Frage
Sorgt Umeh Emmanuel weiterhin für den Unterschied? Der Flügel ist hervorragend in die neue Saison gestartet. Wettbewerbsübergreifend hat der Nigerianer bereits vier Tore erzielt. «Es ist immer gut, die Saison auf einem Hoch zu beginnen. Ich fühle mich gut und ich danke dem Trainer und Gott für die Unterstützung», so Emmanuel.
Gesagt ist gesagt
«Er kann in der Defensive noch etwas mehr mitarbeiten», scherzt Trainer Koller über seinen Schützling Emmanuel. Dieser ist sich an der Pressekonferenz seiner Schwäche bewusst und beginnt zu lachen. Trotzdem hat Koller auch viel Lob für seinen Flügel: «Er ist schnell und kann gut dribbeln. Das soll er weiterhin zeigen.»
Die Blick-Prognose
Der FCZ darf sich in der Defensive keine Fehler erlauben. Zuletzt hat das im Derby nicht geklappt. Gibts gegen die Offensivpower von Vaduz einen ähnlichen Auftritt, gibt es eine Niederlage. Ansonsten ist ein Unentschieden durchaus denkbar.
Mögliche Aufstellung
Huber; Lichtenstein, Kamberi, Walker; Krasniqi, Schödler; Reichmuth, Spadanuda, Emmanuel; Kény, Reverson.
Wer fehlt?
Beim FC Zürich fehlen nur die Langzeitverletzten Hodza, Kablan, Morozov und Sauter.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:
- Reichmuth 4,5
- Emmanuel 4,43
- Huber 4,33
Der Schiedsrichter
Fedayi San ist der Unparteiische für das Spiel im Letzigrund. Als VAR unterstützt Lukas Fähndrich aus Volketswil.
Der Gegner
Mit dem Aufsteiger Vaduz kommt auch ein alter Bekannter zurück in den Letzigrund. Der FCZ ist für den Trainer noch immer eine «Herzensangelegenheit» – hier erscheint das Vaduz-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr
Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr
Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr
So., FCZ – Vaduz, 14.00 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – FCB, 16.30 Uhr
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4