Reto Ziegler geht im Training mit Jan Kronig vorneweg. Gegen GC steht der Routinier wohl als Abwehrchef in der Startelf.

Auf einen Blick FC Sion verliert Abwehrchef Joël Schmied, sucht dringend neue Innenverteidiger

Christian Constantin droht Gora Diouf mit weniger Spielzeit bei Vertragsverweigerung

Zwei neue Innenverteidiger gesucht, Reto Ziegler mit 38 Jahren vor Karriereende

Alain Kunz Reporter Fussball

Problemzone Innenverteidigung! Mit Joël Schmied (26) verliert der FC Sion nicht nur einen Leader, sondern auch den Abwehrchef. Bleiben also aktuell auf dieser Position übrig: Der talentierte Senegalese Gora Diouf (21), der unverwüstliche Oldie Reto Ziegler (38) und Noé Sow (26). Nur hat sich der Letztgenannte Anfang Oktober den Fuss gebrochen, spielte einen Monat später wieder, allerdings nur ein einzelnes Spiel, denn die Verletzung brach wieder auf. Seither fällt der Franko-Senegalese aus.

Die Innenverteidigung stellt sich von selbst auf

So stellt sich die Innenverteidigung für das erste Rückrundenspiel gegen GC am Samstag von selbst auf: Es verbleiben einzig Diouf und Ziegler. Doch beide Fälle sind problembehaftet. Weil beide auslaufende Verträge haben. Im Fall Diouf, der sich zuletzt prächtig entwickelt hat, sieht es so aus, dass CC unbedingt verlängern will. Aber der Spieler will nicht. Und das stösst CC sauer auf. Er droht dem Spieler mit geringerer Einsatzzeit. «Gora ist noch nicht reif für einen Wechsel. Weitere Spielpraxis beim FC Sion sind genau das Richtige für ihn.»

Diouf bockt, Ziegler soll Junioren trainieren

Eine Drohung, die in Anbetracht der aktuellen Situation allerdings ins Leere läuft. Jedenfalls, solange CC noch keinen Realersatz für Schmied beschafft hat. Der Wunsch ist da, so schnell wie möglich mit einem Innenverteidiger abzuschliessen. «Und nicht nur mit einem, gleich mit zwei», so der Boss der Walliser. Zwei? «Reto kommt allmählich ans Ende seiner Aktivkarriere. Ende Saison ist er bald vierzig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er weitermachen will. Allerdings will ich ihn im Klub behalten. Zum Beispiel als Juniorentrainer.» Es geht also beim zweiten Innenverteidiger darum, die Ziegler-Lücke zu antizipieren.

CC und Sportchef Barthélémy Constantin haben also ordentlich Büez vor sich. Und vielleicht noch mehr. Denn es gehen auch Gerüchte um bezüglich Ali Kabacalman, dessen auslaufender Vertrag laut CC Junior in den nächsten Tagen ebenso verlängert werden soll wie jener von Nias Hefti. Kabacalman wird mit den Zweitligisten Hertha BSC Berlin in Deutschland und Hull City in England in Verbindung gebracht.

...und dann ist da noch der Fall Baltazar

Derweil der Fall Baltazar für weitere Zusatzarbeit sorgt – der Brasilianer bestreitet die Gültigkeit der Verlängerung seines Kontrakts um drei Jahre im September – ist bei Liam Chipperfield alles klar. «Mit ihm haben wir um zwei Jahre verlängert», so Barth Constantin.

