FC Sion benennt Tribüne nach Blatten und spendet Erlöse

1/2 Die Tribüne D des Tourbillons (hier mittig ersichtlich) wird in dieser Saison «Tribüne Blatten» heissen. Foto: Sven Thomann

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Tribüne D des Tourbillons wird während der ganzen Saison «Tribüne Blatten» heissen, wie der FC Sion bekanntgibt. Es ist eine symbolische Geste für das Ende Mai von einem Bergsturz verwüstete Dorf im Lötschental.

Des Weiteren wird der Super-Ligist sämtliche Reingewinne aus den Ticketverkäufen auf dieser Tribüne an Blatten spenden – zur Unterstützung der Jugend, wie es in der Mitteilung heisst: «Wenn ein Dorf eine Prüfung durchlebt, ist der FC Sion da – so wie der Fanclub aus dem Lötschental immer für den FC Sion da war.» Aus diesem Grund würden die Tickets vorerst nur vor Ort verkauft.

Am Sonntag eröffnen die Walliser ihre Heimsaison mit dem Spiel gegen den FC Lugano (16.30 Uhr). «Ein Meisterschaftsspiel – aber auch eine Botschaft der Solidarität, des Erinnerns und der Einheit», schreibt der FC Sion und schliesst mit den Worten: «Tribüne Blatten – eine Saison zum Wiederaufstehen. Gemeinsam.»