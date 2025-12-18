Wie der FC St. Gallen in den sozialen Medien mitteilt, unterschreibt Leonit Ibraimov bei den Espen einen Vertrag bis 2028. Damit stattet der FCSG den 17-jährigen Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profi-Vertrag aus.
Ibraimov stand in dieser Saison sowohl für die U19 als auch für die U21 des FC St. Gallen im Einsatz, wobei er gerade in der 1. Liga Classic zu überzeugen wusste: In der ersten Saisonphase der vierthöchsten Schweizer Liga lief er sieben Mal von Beginn weg auf und erzielte dabei drei Tore. Im November war er zudem Teil des Kaders der U17-Nati, welche an der WM bis in den Viertelfinal vorstiess. In Katar kam er zu fünf Teileinsätzen. In der Super League wartet Ibraimov dagegen noch auf sein Debüt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
18
-27
10