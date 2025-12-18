U21-Spieler Leonit Ibraimov unterschreibt beim FC St. Gallen einen Vertrag bis 2028. Der 17-Jährige wartet noch auf seinen ersten Einsatz in der Super League, nahm im Herbst aber mit der Schweiz an der U17-WM in Katar teil.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie der FC St. Gallen in den sozialen Medien mitteilt, unterschreibt Leonit Ibraimov bei den Espen einen Vertrag bis 2028. Damit stattet der FCSG den 17-jährigen Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profi-Vertrag aus.

Ibraimov stand in dieser Saison sowohl für die U19 als auch für die U21 des FC St. Gallen im Einsatz, wobei er gerade in der 1. Liga Classic zu überzeugen wusste: In der ersten Saisonphase der vierthöchsten Schweizer Liga lief er sieben Mal von Beginn weg auf und erzielte dabei drei Tore. Im November war er zudem Teil des Kaders der U17-Nati, welche an der WM bis in den Viertelfinal vorstiess. In Katar kam er zu fünf Teileinsätzen. In der Super League wartet Ibraimov dagegen noch auf sein Debüt.

