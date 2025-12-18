DE
Vertrat die Schweiz an U17-WM
FCSG stattet Leonit Ibraimov mit langfristigem Vertrag aus

U21-Spieler Leonit Ibraimov unterschreibt beim FC St. Gallen einen Vertrag bis 2028. Der 17-Jährige wartet noch auf seinen ersten Einsatz in der Super League, nahm im Herbst aber mit der Schweiz an der U17-WM in Katar teil.
Leonit Ibraimov kommt mehrheitlich in der St. Galler U21 zum Einsatz.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wie der FC St. Gallen in den sozialen Medien mitteilt, unterschreibt Leonit Ibraimov bei den Espen einen Vertrag bis 2028. Damit stattet der FCSG den 17-jährigen Mittelfeldspieler aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profi-Vertrag aus.

Ibraimov stand in dieser Saison sowohl für die U19 als auch für die U21 des FC St. Gallen im Einsatz, wobei er gerade in der 1. Liga Classic zu überzeugen wusste: In der ersten Saisonphase der vierthöchsten Schweizer Liga lief er sieben Mal von Beginn weg auf und erzielte dabei drei Tore. Im November war er zudem Teil des Kaders der U17-Nati, welche an der WM bis in den Viertelfinal vorstiess. In Katar kam er zu fünf Teileinsätzen. In der Super League wartet Ibraimov dagegen noch auf sein Debüt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
