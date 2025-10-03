Gute Nachrichten für den FC Luzern. Captain Lukas Dorn hat seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert.

Der Captain bleibt: Pius Dorn hat sein Vertrag verlängert. Foto: Pius Koller

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Pius Dorn verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem FC Luzern um drei weitere Jahre. Der neue Kontrakt hat nun Gültigkeit bis im Sommer 2029, wie der Super-League-Verein mitteilt. Der 29-jährige Deutsche spielt seit 2022 bei den Zentralschweizern und ist aktuell in der zweiten Saison deren Captain.

