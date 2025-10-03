Der Captain bleibt: Pius Dorn hat sein Vertrag verlängert.
Pius Dorn verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem FC Luzern um drei weitere Jahre. Der neue Kontrakt hat nun Gültigkeit bis im Sommer 2029, wie der Super-League-Verein mitteilt. Der 29-jährige Deutsche spielt seit 2022 bei den Zentralschweizern und ist aktuell in der zweiten Saison deren Captain.
