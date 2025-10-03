DE
Vertrag vorzeitig verlängert
Luzern bindet seinen Captain langfristig

Gute Nachrichten für den FC Luzern. Captain Lukas Dorn hat seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert.
Publiziert: 18:48 Uhr
Der Captain bleibt: Pius Dorn hat sein Vertrag verlängert.
Foto: Pius Koller
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Pius Dorn verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem FC Luzern um drei weitere Jahre. Der neue Kontrakt hat nun Gültigkeit bis im Sommer 2029, wie der Super-League-Verein mitteilt. Der 29-jährige Deutsche spielt seit 2022 bei den Zentralschweizern und ist aktuell in der zweiten Saison deren Captain.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
