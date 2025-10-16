Lausanne bindet Defensivstütze bis 2028 an den Klub

Gute Neuigkeiten für den FC Lausanne-Sport: Innenverteidiger Karim Sow hat seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2028 verlängert.

Bleibt Lausanne erhalten: Innenverteidiger Karim Sow. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Karim Sow verlängert Vertrag mit Lausanne bis Sommer 2028

Sow kehrte 2021 von YB in seinen Geburtskanton zurück

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Lausanne kann sich über eine wichtige Vertragsverlängerung freuen: Innenverteidiger Karim Sow (22) hat sein zum Saisonende auslaufendes Arbeitspapier bis Sommer 2028 ausgedehnt.

1.98-Meter-Hüne war im März 2021 von seinem Ausbildungsklub YB in seinen Geburtskanton zurückgekehrt und in der vergangenen Saison zum Stammspieler avanciert. Zuvor verbrachte er ein Jahr auf Leihbasis in der Challenge League bei Stade Nyonnais. Mittlerweile kommt Sow für Lausanne auf 50 Super-League-Einsätze. In der laufenden Saison stand er einzig bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FCZ nicht in der Startelf.

