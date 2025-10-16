DE
Vertrag lief aus
Lausanne bindet Defensivstütze bis 2028 an den Klub

Gute Neuigkeiten für den FC Lausanne-Sport: Innenverteidiger Karim Sow hat seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2028 verlängert.
Publiziert: 13:10 Uhr
Aktualisiert: 13:12 Uhr
Bleibt Lausanne erhalten: Innenverteidiger Karim Sow.
Darum gehts

  • Karim Sow verlängert Vertrag mit Lausanne bis Sommer 2028
  • Sow kehrte 2021 von YB in seinen Geburtskanton zurück
  • 50 Super-League-Einsätze für Lausanne seit seinem Wechsel
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Lausanne kann sich über eine wichtige Vertragsverlängerung freuen: Innenverteidiger Karim Sow (22) hat sein zum Saisonende auslaufendes Arbeitspapier bis Sommer 2028 ausgedehnt.

1.98-Meter-Hüne war im März 2021 von seinem Ausbildungsklub YB in seinen Geburtskanton zurückgekehrt und in der vergangenen Saison zum Stammspieler avanciert. Zuvor verbrachte er ein Jahr auf Leihbasis in der Challenge League bei Stade Nyonnais. Mittlerweile kommt Sow für Lausanne auf 50 Super-League-Einsätze. In der laufenden Saison stand er einzig bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FCZ nicht in der Startelf.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

