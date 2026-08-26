Lewin Blum ist richtig gut in die Saison gestartet: In jedem der vier Spiele hat er als Rechtsverteidiger begonnen und dabei zwei Tore und zwei Assists verbucht.
Nun hat der 25-Jährige das Interesse von Serie-A-Klub Lecce geweckt, wie italienische Medien melden. Blums Vertrag bei YB läuft im nächsten Sommer aus.
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