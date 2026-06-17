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Vertrag für vier Jahre
FCB holt Flügelspieler aus Italien

Asane Sow wechselt vom FC Pro Vercelli zum FC Basel. Am Rheinknie unterschreibt der 20-Jährige für vier Jahre.
Publiziert: 17:49 Uhr
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Asane Sow trägt künftig das Trikot des FC Basel.
Foto: FC Basel
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Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Basel verpflichtet Asane Sow. Der Flügelspieler ist italienischer und senegalesischer Doppelbürger und stösst von FC Pro Vercelli aus der Serie C zu den Bebbi. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

2025 verbrachte er vier Monate in der U20 des FC Turin, kehrte daraufhin aber wieder zum siebenfachen italienischen Meister (zuletzt 1922) zurück. Beim FCB wird mit ihm als fester Bestandteil des Super-League-Teams geplant, wie der Klub mitteilt: «Über die Rotation soll er schrittweise an das Team herangeführt werden und dabei zunehmend Verantwortung übernehmen.»

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