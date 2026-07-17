Vergangene Saison kickte Benjamin Kabeya (25) bei YB in der zweiten Mannschaft. Jetzt schafft er den Sprung zu den Profis. Die Berner statten den Rechtsverteidiger mit einem Vertrag bis Sommer 2027 aus.
Kabeya kam als Junior von Team Bern West zu YB, wo er alle Nachwuchsstufen absolviert hat und als defensiver Mittelfeldspieler ausgebildet wurde. Im Sommer 2022 zog es den damals 21-Jährigen für ein Semester in die USA zum College-Team der Universität von North Carolina. Die Rückrunde bestritt er wieder in der Schweiz bei Biel, ehe der Wechsel zu YB folgte.
Seither absolvierte der mittlerweile zum Rechtsverteidiger umgeschulte Kabeya 84 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft der Berner und kommt dabei auf drei Tore und vier Vorlagen.
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