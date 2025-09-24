1/2 Adrian Bajrami wechselt fix zum FC Luzern. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Adrian Bajrami bleibt langfristig beim FC Luzern bis 2028

Bajrami ist ein wichtiger Bestandteil der Luzerner Defensive

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erst im Sommer hat Adrian Bajrami (23) auf Leihbasis von Benfica Lissabon zum FC Luzern gewechselt. Nun ist klar: Er bleibt längerfristig in der Innerschweiz. Wie der Klub am Mittwochmorgen mitteilt, übernimmt er den albanischen Nationalspieler fix. Bajrami hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.

Seit der Abwehrspieler in Luzern ist, hat die Mannschaft acht Pflichtspiele (sechs in der Super League und zwei im Cup) bestritten – bei allen stand Bajrami in der Startelf. «Adrian hat sich bei uns in kürzester Zeit hervorragend integriert und ist bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive», wird Sportchef Remo Meyer zitiert. Umso mehr freut es ihn, dass es «gelungen ist, Adrian frühzeitig fix an den FCL zu binden».

