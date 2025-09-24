DE
Vertrag bis Sommer 2028
Luzern übernimmt Benfica-Leihspieler fix

Transfer-News vom FC Luzern: Leihspieler Adrian Bajrami wechselt fix zu den Innerschweizern.
Publiziert: vor 29 Minuten
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Adrian Bajrami wechselt fix zum FC Luzern.
Darum gehts

  • Adrian Bajrami bleibt langfristig beim FC Luzern bis 2028
  • Bajrami ist ein wichtiger Bestandteil der Luzerner Defensive
  • Er spielte in 8 Pflichtspielen seit seinem Wechsel in den Kader
Erst im Sommer hat Adrian Bajrami (23) auf Leihbasis von Benfica Lissabon zum FC Luzern gewechselt. Nun ist klar: Er bleibt längerfristig in der Innerschweiz. Wie der Klub am Mittwochmorgen mitteilt, übernimmt er den albanischen Nationalspieler fix. Bajrami hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.

Seit der Abwehrspieler in Luzern ist, hat die Mannschaft acht Pflichtspiele (sechs in der Super League und zwei im Cup) bestritten – bei allen stand Bajrami in der Startelf. «Adrian hat sich bei uns in kürzester Zeit hervorragend integriert und ist bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive», wird Sportchef Remo Meyer zitiert. Umso mehr freut es ihn, dass es «gelungen ist, Adrian frühzeitig fix an den FCL zu binden».

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
