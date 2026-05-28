35 Partien absolvierte Markus Kuster zwischen 2023 und 2025 für den FC Winterthur. Nun kehrt er nach nur einem Jahr im Ausland zurück in die Eulachstadt.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Winterthur verstärkt sein Goalieteam mit Markus Kuster. Der 32-jährige Österreicher kommt vom zypriotischen Erstligisten EN Paralimniou und unterschreibt in der Eulachstadt einen Vertrag bis 2028. «Kusti ist mit seiner Routine, seiner Ruhe und seiner absolut professionellen Einstellung die ideale Ergänzung zu unseren jungen Torhütern», wird Sportchef Oliver Kaiser zitiert.

Für Kuster ist es eine Rückkehr nach Winterthur. Bereits von Januar 2023 bis Sommer 2025 stand er beim FCW unter Vertrag. Seine erfolgreichste Zeit hatte er dabei im ersten halben Jahr, als er für den verletzten Timothy Fayulu einsprang und einen wesentlichen Anteil zum Klassenerhalt beitrug. Dennoch wurde er im Anschluss zur Nummer zwei degradiert und absolvierte in den folgenden beiden Saisons nur noch 15 Partien.

Noch näher dran am FC Winterthur Füge jetzt Winterthur deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen