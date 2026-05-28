DE
FR
Abonnieren

Vertrag bis 2028
Winterthur holt österreichischen Goalie zurück

35 Partien absolvierte Markus Kuster zwischen 2023 und 2025 für den FC Winterthur. Nun kehrt er nach nur einem Jahr im Ausland zurück in die Eulachstadt.
Publiziert: 13:17 Uhr
Kommentieren
1/2
Markus Kuster kehrt zum FC Winterthur zurück.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Der FC Winterthur verstärkt sein Goalieteam mit Markus Kuster. Der 32-jährige Österreicher kommt vom zypriotischen Erstligisten EN Paralimniou und unterschreibt in der Eulachstadt einen Vertrag bis 2028. «Kusti ist mit seiner Routine, seiner Ruhe und seiner absolut professionellen Einstellung die ideale Ergänzung zu unseren jungen Torhütern», wird Sportchef Oliver Kaiser zitiert.

Für Kuster ist es eine Rückkehr nach Winterthur. Bereits von Januar 2023 bis Sommer 2025 stand er beim FCW unter Vertrag. Seine erfolgreichste Zeit hatte er dabei im ersten halben Jahr, als er für den verletzten Timothy Fayulu einsprang und einen wesentlichen Anteil zum Klassenerhalt beitrug. Dennoch wurde er im Anschluss zur Nummer zwei degradiert und absolvierte in den folgenden beiden Saisons nur noch 15 Partien.

Noch näher dran am FC Winterthur

Füge jetzt Winterthur deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Winterthur
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Winterthur
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Challenge League
Challenge League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Challenge League
        Challenge League
        FC Winterthur
        FC Winterthur