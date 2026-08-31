GC-Verteidiger beendet per sofort seine Karriere

Saulo Decarli wird nicht mehr für GC spielen. Der Verteidiger hat seinen Vertrag aufgelöst und unter seine Profikarriere einen Schlussstrich gezogen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Wege von Saulo Decarli (34) und GC trennen sich. Wie der Klub mitteilt, haben sich die beiden Parteien einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des noch bis Sommer 2027 gültig gewesenen Vertrags geeinigt.

«Der 34-jährige Innenverteidiger beendet damit seine Karriere als Profifussballer und verlässt zugleich den Grasshopper Club Zürich», heisst es weiter.

Decarli wechselte im Sommer 2024 von Braunschweig zu den Hoppers und verlängerte erst vor einem Jahr seinen Vertrag. Insgesamt kommt der Tessiner auf 35 Einsätze für die Zürcher. In dieser Saison hat er wegen einer Knieverletzung alle bisherigen Partien verpasst. Vor seiner GC-Zeit spielte Decarli unter anderem für Bochum, Brügge oder Chiasso.

Noch näher dran an GC Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen