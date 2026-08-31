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GC-Pllana tappt in Dalipis Dribbling-Falle
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Highlights im Video:GC-Pllana tappt in Dalipis Dribbling-Falle

Vertrag aufgelöst
GC-Verteidiger beendet per sofort seine Karriere

Saulo Decarli wird nicht mehr für GC spielen. Der Verteidiger hat seinen Vertrag aufgelöst und unter seine Profikarriere einen Schlussstrich gezogen.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Hängt die Fussballschuhe an den Nagel: Saulo Decarli.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Wege von Saulo Decarli (34) und GC trennen sich. Wie der Klub mitteilt, haben sich die beiden Parteien einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des noch bis Sommer 2027 gültig gewesenen Vertrags geeinigt.

«Der 34-jährige Innenverteidiger beendet damit seine Karriere als Profifussballer und verlässt zugleich den Grasshopper Club Zürich», heisst es weiter.

Decarli wechselte im Sommer 2024 von Braunschweig zu den Hoppers und verlängerte erst vor einem Jahr seinen Vertrag. Insgesamt kommt der Tessiner auf 35 Einsätze für die Zürcher. In dieser Saison hat er wegen einer Knieverletzung alle bisherigen Partien verpasst. Vor seiner GC-Zeit spielte Decarli unter anderem für Bochum, Brügge oder Chiasso.

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