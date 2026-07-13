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Verstärkung im Angriff
FCZ holt Flügel aus Luzern

Kevin Spadanuda trägt neu das Leibchen des FCZ. Der Flügel erhält einen Vertrag bis 2028.
Publiziert: 20:35 Uhr
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Aktualisiert: 20:36 Uhr
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Neu beim FCZ: Kevin Spadanuda.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Der FCZ erhält Verstärkung für seine Offensivreihen. Und diese kommt für einmal aus der Super League: Kevin Spadanuda unterschreibt in Zürich einen Zweijahresvertrag.

Der 29-jährige Flügel spielte zuletzt drei Jahre in Luzern, wo sein Vertrag nicht verlängert wurde. Letzte Saison kam Spadanuda für den FCL in 25 Liga-Einsätzen auf sechs Tore und zwei Assists. Gross wurde er in der Organisation des FC Aarau. In der Saison 2022/23 sammelte er bei Ajaccio Erfahrung in der Ligue 1. 

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