Kevin Spadanuda trägt neu das Leibchen des FCZ. Der Flügel erhält einen Vertrag bis 2028.

Der FCZ erhält Verstärkung für seine Offensivreihen. Und diese kommt für einmal aus der Super League: Kevin Spadanuda unterschreibt in Zürich einen Zweijahresvertrag.

Der 29-jährige Flügel spielte zuletzt drei Jahre in Luzern, wo sein Vertrag nicht verlängert wurde. Letzte Saison kam Spadanuda für den FCL in 25 Liga-Einsätzen auf sechs Tore und zwei Assists. Gross wurde er in der Organisation des FC Aarau. In der Saison 2022/23 sammelte er bei Ajaccio Erfahrung in der Ligue 1.

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