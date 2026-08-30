Lausanne-Sport verpflichtet den erfahrenen Innenverteidiger Nicolas Cozza (27). Der Franzose war zuletzt von Wolfsburg an Nantes ausgeliehen und ist seit dem 1. Juli vertragslos. Künftig wird Cozza in der Westschweiz auflaufen.
Mit vereinslosen Spielern hat Lausanne zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Auch Leistungsträger Florian Mollet (34) stiess einst ablösefrei zum Klub.
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