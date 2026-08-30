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Verstärkung aus Frankreich
Lausanne verpflichtet neuen Abwehrchef

Lausanne-Sport holt Verstärkung für die Innenverteidigung. Der zuletzt vereinslose Nicolas Cozza kommt in die Westschweiz.
Publiziert: 12:22 Uhr
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Nicolas Cozza (r.) läuft künftig für Lausanne-Sport auf.
Foto: IMAGO/Fotostand
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Lausanne-Sport verpflichtet den erfahrenen Innenverteidiger Nicolas Cozza (27). Der Franzose war zuletzt von Wolfsburg an Nantes ausgeliehen und ist seit dem 1. Juli vertragslos. Künftig wird Cozza in der Westschweiz auflaufen. 

Mit vereinslosen Spielern hat Lausanne zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Auch Leistungsträger Florian Mollet (34) stiess einst ablösefrei zum Klub.

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