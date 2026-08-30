Lausanne-Sport holt Verstärkung für die Innenverteidigung. Der zuletzt vereinslose Nicolas Cozza kommt in die Westschweiz.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Lausanne-Sport verpflichtet den erfahrenen Innenverteidiger Nicolas Cozza (27). Der Franzose war zuletzt von Wolfsburg an Nantes ausgeliehen und ist seit dem 1. Juli vertragslos. Künftig wird Cozza in der Westschweiz auflaufen.

Mit vereinslosen Spielern hat Lausanne zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Auch Leistungsträger Florian Mollet (34) stiess einst ablösefrei zum Klub.

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