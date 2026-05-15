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Verpasst auch nächste zwei Spiele
Liga weist GC-Einsprache gegen Tsimba-Sperre ab

GC hat gegen die Sperre gegen Emmanuel Tsimba Einsprache eingelegt. Erfolglos. Die Liga hat sie abgewiesen.
Publiziert: 12:17 Uhr
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Muss auch die nächsten beiden Partien zuschauen: Emmanuel Tsimba.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Im Derby gegen den FC Zürich am 9. Mai hat sich GC-Stürmer Emmanuel Tsimba zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen. Nach VAR-Intervention zeigte ihm der Schiedsrichter wegen eines Ellbogenschlags die Rote Karte.

Die Liga hat Tsimba in der Folge «wegen einer leichten Tätlichkeit» für drei Spiele gesperrt. Und GC hat gegen diese Strafe Einsprache eingelegt. Wie die Liga nun mitteilt, wird diese «vom als Einzelrichter amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission der SFL abgewiesen». Die Strafe bleibt damit bestehen.

Da Tsimba eine Sperre bereits abgesessen hat, wird er noch das Auswärtsspiel in Lausanne (Samstag, 16. Mai, 18 Uhr) sowie das Barrage-Hinspiel beim Challenge-League-Klub (Montag, 18. Mai, 20.15 Uhr) verpassen.

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