Hat sich verletzt: Marvin Senaya. Foto: Pascal Muller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Lausannes Rechtsverteidiger Marvin Senaya fällt aus. Der Leihspieler von Racing Strassburg zog sich am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage in Winterthur eine Knöchelverletzung zu. Der 24-Jährige wird damit mehrere Spiele im Meisterschaftsendspurt verpassen und fehlt der Mannschaft auch im Cup-Halbfinal gegen den FC Basel am Sonntag, 27. April.

