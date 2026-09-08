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Verletzung im Training
YB-Verteidiger muss mehrere Wochen pausieren

Bitterer Ausfall für die Young Boys: Verteidiger Gregory Wüthrich verletzte sich im Training vor dem Spiel gegen Luzern und fällt vier bis sechs Wochen aus. Derweil wird Aussenverteidiger Rhodri Smith nach Tschechien verliehen.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Gregory Wüthrich (r.) muss für mehrere Wochen pausieren.
Foto: TOTO MARTI
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Schlechte Neuigkeiten für die Young Boys: Verteidiger Gregory Wüthrich fällt verletzt aus und fehlt den Bernern für die nächsten vier bis sechs Wochen. Der 31-Jährige hat sich im Abschlusstraining für die Partie gegen den FC Luzern eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Wüthrich ist nach Cédric Zesiger bereits der zweite Innenverteidiger, der eine Pause einlegen muss – mit Sandro Lauper und Loris Benito haben die Berner somit nur noch zwei nominelle Innenverteidiger verfügbar.

In der gleichen Medienmitteilung gibt YB auch noch den Abgang von Rhodri Smith bekannt. Der linke Aussenverteidiger verlässt die Young Boys auf Leihbasis und wechselt zum tschechischen Erstligisten Banik Ostrava. Die Tschechen sichern sich auch gleich eine Kaufoption für den 19-Jährigen.

Smith wurde im Nachwuchs der Young Boys ausgebildet und wurde im Februar auf Leihbasis an Absteiger Winterthur verliehen. Insgesamt absolvierte er 19 Spiele auf höchster Ebene – in dieser Spielzeit ist er bisher noch nicht zum Einsatz gekommen.

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