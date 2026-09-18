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Verletzung im Training
Lausanne muss lange auf seinen Captain verzichten

Lausanne muss wochenlang auf Captain Olivier Custodio verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldchef erlitt im Training eine Oberschenkelverletzung und wird seinem Team fast einen Monat lang fehlen.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Lausanne-Captain Olivier Custodio fällt nach einer Trainingsverletzung wochenlang aus.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lausanne-Captain Olivier Custodio fällt wegen Bizepsriss vier Wochen aus
  • Er verletzte sich im Training und verpasste bereits das Léman-Derby
  • Custodio fehlen Lausanne in zwei Super-League-Spielen während der Nati-Pause
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bittere Neuigkeiten für Lausanne-Sport. Wie die Waadtländer am Freitag vermelden, fällt Olivier Custodio (31) voraussichtlich drei bis vier Wochen aus. Der Lausanne-Captain hat sich nach Angaben des Klubs diese Woche im Training verletzt. Medizinische Untersuchungen ergaben einen Bizepsriss im linken Oberschenkel.

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Custodio gehört bei Lausanne zum Stammpersonal und hat seit Saisonbeginn fast jedes Spiel von Anfang an bestritten. Nach sieben Super-League-Partien und dem Einsatz im Cup verpasste er am vergangenen Wochenende einzig das Léman-Derby gegen Servette (0:1) wegen einer Gelbsperre.

Nun wird der Mittelfeldspieler dem Liga-Schlusslicht lange fehlen. Aufgrund der bevorstehenden langen Nati-Pause dürfte Custodio aber immerhin nur zwei Ligaspiele verpassen.

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