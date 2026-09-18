Darum gehts
- Lausanne-Captain Olivier Custodio fällt wegen Bizepsriss vier Wochen aus
- Er verletzte sich im Training und verpasste bereits das Léman-Derby
- Custodio fehlen Lausanne in zwei Super-League-Spielen während der Nati-Pause
Bittere Neuigkeiten für Lausanne-Sport. Wie die Waadtländer am Freitag vermelden, fällt Olivier Custodio (31) voraussichtlich drei bis vier Wochen aus. Der Lausanne-Captain hat sich nach Angaben des Klubs diese Woche im Training verletzt. Medizinische Untersuchungen ergaben einen Bizepsriss im linken Oberschenkel.
Custodio gehört bei Lausanne zum Stammpersonal und hat seit Saisonbeginn fast jedes Spiel von Anfang an bestritten. Nach sieben Super-League-Partien und dem Einsatz im Cup verpasste er am vergangenen Wochenende einzig das Léman-Derby gegen Servette (0:1) wegen einer Gelbsperre.
Nun wird der Mittelfeldspieler dem Liga-Schlusslicht lange fehlen. Aufgrund der bevorstehenden langen Nati-Pause dürfte Custodio aber immerhin nur zwei Ligaspiele verpassen.
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