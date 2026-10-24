Ballbesitz ist kein Garant für den Endsieg, das ist allgemein bekannt. Und genau das ist am Samstagabend beim FC Vaduz der Fall, der zwar 66 Prozent der Zeit im Ballbesitz ist, aber nur ein einziges Tor erzielt – dank einer Glanzleistung von Lutfi Dalipi. Ein eklatanter Mangel an Durchschlagskraft mit einem xG-Wert von 0,26. Zu wenig.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
0:0
11
15
23
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
0:0
11
-2
17
5
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
11
2
16
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6