Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Vaduz-Spieler zur 1:2-Niederlage gegen Servette.

Thomas Freiburghaus

Ballbesitz ist kein Garant für den Endsieg, das ist allgemein bekannt. Und genau das ist am Samstagabend beim FC Vaduz der Fall, der zwar 66 Prozent der Zeit im Ballbesitz ist, aber nur ein einziges Tor erzielt – dank einer Glanzleistung von Lutfi Dalipi. Ein eklatanter Mangel an Durchschlagskraft mit einem xG-Wert von 0,26. Zu wenig.