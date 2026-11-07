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Vaduz-Noten gegen Sion
Desolater FCV – ein Duo kassiert Höchststrafe

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 0:4-Klatesch von Vaduz gegen den FC Sion.
Publiziert: vor 1 Minute
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1/5
Ausgerechnet Boteli-Ersatz Rilind Nivokazi wird in Vaduz zum Matchwinner.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Die ganze Bandbreite der Notenskala wird beim FC Vaduz nicht ausgeschöpft. Das hat einen guten Grund. Es ist keiner sehr gut. Und es ist erst recht keiner überragend. Dafür einige ganz schlecht. So kriegen die beiden Aussenverteidiger eine 1: Die Leistungen von Spielführer Nicolas Hasler und dem anderen Routinier auf der anderen Seite, Dominik Schwizer, ist miserabel.

Allerdings muss zur Ehrenrettung des Captains gesagt werden, dass er sich im Laufe der ersten dreissig Minuten an den Adduktoren verletzt hat und wohl ohnehin hätte rausmüssen. Weil es der erste Einsatz des jungen Mattia Walker von Beginn weg ist, bleibt er von einer 1 verschont. Die restliche Verteidigung kriegt wie er eine 2. Wie auch Cocic und Monsberger.

Genügend sind bloss Dalipi, der gut und gerne drei Assists hätte auf seinem Konto haben können, wenn seine Mitspieler seine Vorlagen genutzt hätten. Sowie Akhalaia für seinen wunderbaren Lattenknaller und der Energie bringende Beeli, die beide in der 36. Minute kommen. Sie bekommen eine 4.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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12
26
34
2
BSC Young Boys
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13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1:0
13
-12
13
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:1
13
-12
6
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Abstiegsrunde
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