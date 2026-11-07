Die ganze Bandbreite der Notenskala wird beim FC Vaduz nicht ausgeschöpft. Das hat einen guten Grund. Es ist keiner sehr gut. Und es ist erst recht keiner überragend. Dafür einige ganz schlecht. So kriegen die beiden Aussenverteidiger eine 1: Die Leistungen von Spielführer Nicolas Hasler und dem anderen Routinier auf der anderen Seite, Dominik Schwizer, ist miserabel.

Allerdings muss zur Ehrenrettung des Captains gesagt werden, dass er sich im Laufe der ersten dreissig Minuten an den Adduktoren verletzt hat und wohl ohnehin hätte rausmüssen. Weil es der erste Einsatz des jungen Mattia Walker von Beginn weg ist, bleibt er von einer 1 verschont. Die restliche Verteidigung kriegt wie er eine 2. Wie auch Cocic und Monsberger.

Genügend sind bloss Dalipi, der gut und gerne drei Assists hätte auf seinem Konto haben können, wenn seine Mitspieler seine Vorlagen genutzt hätten. Sowie Akhalaia für seinen wunderbaren Lattenknaller und der Energie bringende Beeli, die beide in der 36. Minute kommen. Sie bekommen eine 4.

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