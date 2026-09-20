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Vaduz-Noten gegen Thun
Fast alle sind bei Vaduz genügend – nur drei fallen ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 1:2-Niederlage von Vaduz gegen Thun.
Publiziert: vor 26 Minuten
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1/8
Nach drei Niederlagen in Folge feiern die Thuner wieder drei Punkte.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Alain KunzReporter Fussball

Na ja, den ganz grossen Brüller hat man im Rheinpark nicht gesehen beim Spiel des Vorletzten gegen den Drittletzten. Entsprechend gibt es auch nicht viele Fünfer und Sechser. Auf Vaduzer Seite keinen einzigen. Da sind ungenügend und erhalten eine 3: Abwehrchef Denis Simani, der sich beim ersten Gegentreffer von Furkan Dursun viel zu einfach ausmanövrieren lässt. Für Julian Stark, den man so gut wie nicht sieht. Und für Milos Cocic für das Auslassen dieser Gewaltschance in der 90. Minute. «Der MUSS aufs Tor kommen, ohne Wenn und Aber», sagt Trainer Marc Schneider. Unter dem Strich sind die Liechtensteiner aber nicht viel schlechter als die Gäste.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Vaduz
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