Alain Kunz Reporter Fussball

Na ja, den ganz grossen Brüller hat man im Rheinpark nicht gesehen beim Spiel des Vorletzten gegen den Drittletzten. Entsprechend gibt es auch nicht viele Fünfer und Sechser. Auf Vaduzer Seite keinen einzigen. Da sind ungenügend und erhalten eine 3: Abwehrchef Denis Simani, der sich beim ersten Gegentreffer von Furkan Dursun viel zu einfach ausmanövrieren lässt. Für Julian Stark, den man so gut wie nicht sieht. Und für Milos Cocic für das Auslassen dieser Gewaltschance in der 90. Minute. «Der MUSS aufs Tor kommen, ohne Wenn und Aber», sagt Trainer Marc Schneider. Unter dem Strich sind die Liechtensteiner aber nicht viel schlechter als die Gäste.

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