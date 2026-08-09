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Rrudhani-Knaller lässt Vaduz-Goalie keine Chance
2:44
Highlights im Video:Rrudhani-Knaller lässt Vaduz-Goalie keine Chance

Vaduz-Noten gegen Sion
Zwei Liechtensteiner Lichtblicke bei Last-Minute-Pleite

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Vaduz-Noten zur 2:3-Niederlage in Sion.
Publiziert: 09.08.2026 um 20:58 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:58 Uhr
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Franck Surdez trifft tief in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg für Sion.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Christian Finkbeiner und Bastien Feller

Lutfi Dalipi ist trotz der Vaduzer Niederlage der beste Spieler auf dem Platz. Die YB-Leihgabe stellt wie bereits in den ersten beiden Saisonspielen in Lugano und gegen St. Gallen seine technische Klasse immer wieder unter Beweis. Besonders stark ist seine Massflanke auf Monsberger vor dem 2:1. Neben Dalipi überzeugt auch dieser mit einem Tor und einer Vorlage und erhält dafür ebenfalls die Note 5.

Ungenügend ist dagegen Monsbergers Sturmpartner Dejan Djokic, der bereits in der 9. Minute den verletzten Dejan Sorgic ersetzen muss. Auch die beiden Aussenverteidiger Malik Sawadogo und Nicolas Hasler sowie Goalie Leon Schaffran sind ungenügend. Beim Siegtor von Franck Surdez bleibt Schaffran auf der Linie kleben.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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