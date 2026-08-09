Lutfi Dalipi ist trotz der Vaduzer Niederlage der beste Spieler auf dem Platz. Die YB-Leihgabe stellt wie bereits in den ersten beiden Saisonspielen in Lugano und gegen St. Gallen seine technische Klasse immer wieder unter Beweis. Besonders stark ist seine Massflanke auf Monsberger vor dem 2:1. Neben Dalipi überzeugt auch dieser mit einem Tor und einer Vorlage und erhält dafür ebenfalls die Note 5.

Ungenügend ist dagegen Monsbergers Sturmpartner Dejan Djokic, der bereits in der 9. Minute den verletzten Dejan Sorgic ersetzen muss. Auch die beiden Aussenverteidiger Malik Sawadogo und Nicolas Hasler sowie Goalie Leon Schaffran sind ungenügend. Beim Siegtor von Franck Surdez bleibt Schaffran auf der Linie kleben.

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