Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Goalie Leon Schaffran ist der Unglücksrabe. Er zeigt zwar die eine oder andere gute Parade und ist bei beiden Gegentoren mehr oder weniger machtlos, beim Platzverweis in der 82. Minute sieht er aber schlecht aus. Zuerst zögert er einen Moment zu lange, dann touchiert er den durchgebrochenen Dereck Moncada leicht mit dem Oberkörper und fliegt vom Platz, weswegen er eine ungenügende Note bekommt.

Ansonsten legen die Liechtensteiner mehrheitlich einen guten Auftritt hin. Der Beste ist Spielmacher Lutfi Dalipi, der Vaduz mit seinem Anschlusstor nicht nur noch einmal auf einen Punktgewinn hoffen lässt, sondern auch sonst ein paar ganz starke Aktionen hat – im Gegensatz zu Sturmpartner Marcel Monsberger, dem etwas das Pech an den Schuhen klebt.

Hinweis: Djokic bis 46., Beeli bis 58., Carbrera bis 58., Stark bis 66., Sawadogo bis 80. – Sorgic ab 46., Hasler ab 58., Eberhard ab 58., Cocic ab 66. (zu kurz für eine Bewertung), Schwizer ab 80. (zu kurz für eine Bewertung).

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