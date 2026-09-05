Tim Guillemin Redaktor Sport

Eine sehr starke Leistung des FC Vaduz, der sich den Sieg redlich verdient hat. Angeführt wurden die Liechtensteiner von einem sehr starken Milos Cocic, der das 2:1 erzielte. Aber die gesamte Offensive des FCV zeigte eine starke Leistung, von Marcel Monsberger über Lufti Dalipi bis hin zu Juan Cabrera. Ein wirklich starkes Spiel, auch von Julian Stark. Innenverteidiger Denis Simani zeigte eine sehr solide Leistung. Kein einziger Liechtensteiner blieb hinter den Erwartungen zurück, ganz im Gegenteil: Sie überzeugten.

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