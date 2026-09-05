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Vaduz-Noten gegen Lausanne
Liechtensteiner Offensive überzeugt durchs Band

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 3:1-Sieges von Vaduz gegen Lausanne.
Publiziert: vor 16 Minuten
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1/7
Vaduz holt sich die nächsten drei Punkte und gibt die Rote Laterne ab.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Eine sehr starke Leistung des FC Vaduz, der sich den Sieg redlich verdient hat. Angeführt wurden die Liechtensteiner von einem sehr starken Milos Cocic, der das 2:1 erzielte. Aber die gesamte Offensive des FCV zeigte eine starke Leistung, von Marcel Monsberger über Lufti Dalipi bis hin zu Juan Cabrera. Ein wirklich starkes Spiel, auch von Julian Stark. Innenverteidiger Denis Simani zeigte eine sehr solide Leistung. Kein einziger Liechtensteiner blieb hinter den Erwartungen zurück, ganz im Gegenteil: Sie überzeugten.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
2
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Zürich
FC Zürich
0:0
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0:0
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Vaduz
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