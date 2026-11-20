Obwohl Vaduz den tiefsten Zuschauerschnitt der Liga hat, müsse man sich vor Konkurrenten wie GC nicht verstecken, so Sportchef Franz Burgmeier. Hier gehts zum Inside.

Stefan Kreis Reporter Fussball

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Lado Akhalaia (24) wäre bereit für einen Startelf-Einsatz. Anfang November wird der rumänisch-moldawische Doppelbürger beim 0:4 gegen Sion eingewechselt und trifft gleich die Latte, nun ist der lange an der Schulter verletzte Stürmer wieder zu 100 Prozent fit. «Wir halten extrem viel von ihm, er ist ein spielstarker Stürmer mit Qualität», sagt Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier. Als Teenager wechselt Akhalaia in die U17 von Inter Mailand, via Torino, Hesperingen und Würzburg gehts nach Fürth. Dort klopft er an die Tür zur zweiten Bundesliga, kommt aber bloss in der Regionalliga zum Einsatz. Nun will er in der Super League einen neuen Anlauf nehmen.

Die grosse Frage

Sind die Vaduzer zu lieb? Bei einem Blick auf die Anzahl der «aggressiven Aktionen» pro Match liegen die Ländle-Kicker mit einem Wert von 75,15 auf dem letzten Platz. Der Gegner vom Sonntag, Lausanne-Sport, ist mit 85 pro Spiel auf Platz 8. Nicht ausgeschlossen, dass sich diese Zahl nach der Amtsübernahme von Coach Ludovic Magnin erhöhen wird.

Gesagt ist gesagt

«Wenn ich sehe, wie viel Leute an die GC-Spiele kommen …» Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier auf die Frage nach den tiefen Zuschauerzahlen im Rheinpark. Mit einem Schnitt von 4219 Fans pro Spiel liegen die Ländle-Kicker mit Abstand auf dem letzten Platz der Super League. Rekordmeister GC hingegen kommt auf 6994 im Schnitt. Auch deshalb, weil im Derby gegen den FCZ über 17'000 kommen. Für Burgmeier ist deshalb klar, dass man im Vergleich zur Konkurrenz voll im Soll liegt, was die verkauften Tickets angeht: «Vaduz hat 6000 Einwohner, unser ganzes Land 40'000. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was die Agglomeration Zürich zu bieten hat.»

Die Blick-Prognose

Für den FC Vaduz gibts im Stade de la Tuilère wohl nichts zu holen. Weil die Waadtländer mit Ludovic Magnin einen neuen Trainer haben, der das Feuer wieder entfachen wird. Bei der Frage nach dem Favoriten reicht ein Blick auf den Kaderwert. Der Kaderwert der Lausanner wird mit knapp 35 Millionen Franken angegeben, jener von Vaduz mit knapp 10 Millionen Franken. Trotzdem gabs im Hinspiel einen 3:1-Sieg für die Ländle-Kicker. Damals aber war noch ein gewisser Luka Elsner bei Lausanne am Ruder.

Mögliche Aufstellung

Schaffran; Beeli, Simani, Berisha, Schwizer; Walker; Hammerich, Stark; Cocic, Dalipi, Monsberger.

Wer fehlt?

Cabrera, Föllmi, Mack, Neelakandan, Seiler, Sorgic (alle verletzt). Ein Einsatz von Hasler ist fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Dalipi 4,62 Mack 4,18 Cabrera 4,08

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist im SFL-Matchcenter noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Tabellen-Schlusslicht Lausanne sucht den ersten Heimsieg der Saison. Die letzten vier Ligaspiele in der Tuilière gingen allesamt verloren. Unter Magnin schöpft man allerdings wieder Hoffnung. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr

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