Kurioser Blitz-Abgang von Lausanne-Talent Despotovic

Der 18-jährige Stürmer Ilija Despotovic hat am Freitag kurz vor dem Cup-Spiel von Lausanne seinen Abgang erklärt – trotz eines bis 2029 laufenden Vertrags. Ein seltener Schritt, der rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Blick Sport

Am Freitag, wenige Minuten vor dem Anpfiff des Cup-Spiels zwischen Lausanne und Kosova Neuchâtel, wurde eine eher ungewöhnliche Mitteilung veröffentlicht. Der Waadtländer Verein gab den Abgang eines seiner Spieler bekannt. Es handelt sich um eines der vielversprechendsten Talente, den 18-jährigen Stürmer Ilija Despotovic, der in dieser Saison zweimal in der Super League eingewechselt wurde.

Der Stürmer, der für das Spiel gegen Kosova Neuchâtel am Freitag nominiert war, hat sich «entschieden, den Verein vor seinem möglicherweise dritten Einsatz in der ersten Mannschaft in dieser Saison zu verlassen, nachdem er bereits gegen den FC Basel und die Young Boys eingewechselt worden war. Dieser dritte Einsatz hätte die Bedingungen verändert, unter denen er den Verein hätte verlassen können», so Lausanne-Sport, das den sorgfältig gewählten Begriff «Rücktritt» verwendet.

Er steht (stand) bis 2029 unter Vertrag

Ilija Despotovic steht bzw. stand noch bis Juni 2029 unter Vertrag. Lausanne spricht nicht von einer «Vertragsverletzung», sondern von einem «Rücktritt», den der Verein «zur Kenntnis nimmt» und sich «das Recht vorbehält, alle rechtlichen Schritte einzuleiten, um seine Interessen durchzusetzen».

«Ilija Despotovic, der beim FC Lausanne-Sport ausgebildet wurde, hat seine gesamte Laufbahn in der Akademie verbracht. Der Verein hat ihn zudem bei seiner beruflichen Ausbildung begleitet, indem er eine Lehre in den Vereinsbüros absolvierte», erinnert der Waadtländer Verein, der über diese Entscheidung sichtlich sehr verbittert ist.

Der neu also vertragslose Despotovic, der auch Schweizer U18-Nationalspieler ist, wird von mehreren europäischen Vereinen, insbesondere in Frankreich, umworben. Ob der Schritt noch rechtliche Konsequenzen mit sich bringt, wird sich zeigen.

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