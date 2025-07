Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Stéphane Chapuisat präsentiert das neue YB-Auswärtsshirt.

Nicht ganz zwei Wochen nach der Präsentation des neuen Heimshirts stellt YB nun auch das Auswärtsshirt vor. Dieses kommt in durchaus ungewohnter Form daher: Es erstrahlt in Schwarz-Weiss-Gold und ist mit dem alten YB-Logo versehen. Es verbinde «klassisches Design mit edlen Details» und «erinnert an grosse Namen», schreibt der Klub selbst dazu. Einer dieser grossen Namen trägt das Shirt übrigens sogleich selbst. YB-Legende und heutiger Chefscout Stéphane Chapuisat inszeniert das neue Auswärtslibli im Kultur Casino Bern.

Wie auch das Heimshirt kostet dieses 119 Franken – Spieleraufdruck und Liga-Badge noch nicht eingerechnet.