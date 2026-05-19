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Umbruch nach Abstieg
Winterthur verabschiedet sich gleich von zehn Spielern

Nach vier Jahren in der Super League steigt der FC Winterthur in die Challenge League ab. Zehn Spieler verlassen den Klub, darunter Stammkräfte wie Randy Schneider und Silvan Sidler. Der Verein steht vor einem Neuaufbau.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Winterthur verabschiedet sich von zehn Spielern.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktor Sport

Nach vier Jahren in der Super League verabschiedet sich der FC Winterthur in die Zweitklassigkeit. Den Gang in die Challenge League bestreiten aber nicht alle Spieler. Gleich zehn Spieler verlassen die Eulachstädter am Ende dieser Saison. Randy Schneider (105 Einsätze), Silvan Sidler (96), Stefanos Kapino (76), Basil Stillhart (67), Adrian Durrer (67), Andrin Hunziker (39, kehrt zum FC Basel zurück), Lukas Mühl (34), Carmine Chiappetta (29), Bafodé Dansoko (23) und Rhodry Smith (13, kehrt zu YB zurück) sind alle offiziell verabschiedet worden.

Nun gehe es beim FCW darum, eine neue Mannschaft aufzubauen. Noch offen ist derweil die Zukunft von sechs Spielern. Roman Buess, Pajtim Kasami, Mirlind Kryeziu, Antonio Spagnoli, Dario Ulrich und Luca Zuffi haben ihre nächsten Schritte noch nicht festgelegt.

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